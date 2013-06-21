मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष भन्छन्- कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १५:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नयाँ सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
  • अध्यक्ष मगरले दलितको हक अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
  • उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको दोहोर्‍याउनुभयो।

७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अब बन्ने सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

६१ औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नयाँ सरकारले दलितको हक अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ थियो ।

उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षहरू मिलेर काम गरिरहेको दाबी समेत गरे । उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत दोहोर्‍याए ।

‘मानिसको मानसिकतामा पनि चेन्ज गर्दै ल्याउनुपर्‍यो । कानून भएर मात्रै भएन । कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि चाहियो । अब चुनाव भयो । नयाँ पार्टी विजय भएको छ । उहाँहरूको सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनेपछि उहाँहरूले के गर्नुपर्‍यो भन्दा कसैले पनि दलितको हक अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, संवर्दन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ उनीहरूको अधिकार कुनैपनि किसिमबाट हनन हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नुपर्‍यो ।’

अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपाली समाजको मानसिकतामा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताए ।

मानव अधिकार आयोग
सम्बन्धित खबर

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ग्यास, पेट्रोलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन

मानव अधिकार आयोगको निर्देशन- ग्यासको कृत्रिम अभाव भेटिन थाल्यो, कारबाही गर्नू

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना नभएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

मानव अधिकार आयोगले भन्यो- युद्ध प्रभावित मुलुकका नेपालीको सुरक्षामा ध्यान देऊ

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

