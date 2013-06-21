मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष भन्छन्- कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नयाँ सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- अध्यक्ष मगरले दलितको हक अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
- उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको दोहोर्याउनुभयो।
७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अब बन्ने सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
६१ औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
नयाँ सरकारले दलितको हक अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सचेत भएर काम गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ थियो ।
उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षहरू मिलेर काम गरिरहेको दाबी समेत गरे । उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत दोहोर्याए ।
‘मानिसको मानसिकतामा पनि चेन्ज गर्दै ल्याउनुपर्यो । कानून भएर मात्रै भएन । कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि चाहियो । अब चुनाव भयो । नयाँ पार्टी विजय भएको छ । उहाँहरूको सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनेपछि उहाँहरूले के गर्नुपर्यो भन्दा कसैले पनि दलितको हक अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, संवर्दन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ उनीहरूको अधिकार कुनैपनि किसिमबाट हनन हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नुपर्यो ।’
अध्यक्ष मगरले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपाली समाजको मानसिकतामा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
