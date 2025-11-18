सर्वोच्च अदालतले मगाएको महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो निर्णयमा के छ ? 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २ माघ, २०८२ मा गरेको दोस्रो निर्णयमा अघिल्लोबाट ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्दावली हटाउने बाहेक अरू कुनै विवरण फेरबदल भएको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधन गर्ने दोस्रो निर्णयको फाइल माग्न आदेश दिएको छ।
  • महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुसमा रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
  • महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयमा ‘निजको हकमा’ शब्द हटाएर अरु आरोपितहरूलाई पनि सहकारी ठगीको आरोप मात्रै सामना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधन गर्ने दोस्रो निर्णयको फाइल मगाउन आदेश दियो ।

गत बिहीबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संशोधित निर्णय हुनुअघिको टिप्पणी र त्यससम्बन्धी अरू प्रमाण मगाउने आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘त्रुटी सच्चाइएको भनिएको २ माघ, २०८२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सो समेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनू ।’

महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुसमा रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

दुई दिनपछि भने उनले आफ्नो निर्णय सच्याएकी थिइन् ।

एक अनुच्छेदको दोस्रो निर्णयमा भनिएको थियो, ‘यसमा मिति २०८२ साल पुस ३० गते निर्णय हुँदा निर्णयको प्रकरण नं. ४(क) को ११ औ हरफमा उल्लेख भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भन्ने वाक्यांशको पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शव्दहरू पर्न गएको देखिँदा उल्लिखित शब्दहरू हटाएको छु ।’

दोस्रो निर्णयले रवि लामिछाने बाहेक सहकारी ठगी मुद्दाका आरोपितहरूलाई समेत थपिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयमा ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

त्यसो हुँदा अरु आरोपितहरूले पनि सहकारी ठगीको आरोप मात्रै सामना गरे पुग्छ । उनीहरूका लागि पनि मिलापत्रको बाटो खुला भएको हो ।

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्च अदालत
'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
'न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई सन्तुलित बनाएको छ'

‘न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई सन्तुलित बनाएको छ’
रवि जोडिएका मुद्दाका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट छुटकारा

रवि जोडिएका मुद्दाका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट छुटकारा
राजीनामा दिन नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

राजीनामा दिन नमानेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि प्रश्न उठाउने जेनजी महान्यायाधिवक्ताबारे मौन

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि प्रश्न उठाउने जेनजी महान्यायाधिवक्ताबारे मौन
तीनवटै सरकारका महान्यायाधिवक्ता मौन बस्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई 'हाइसञ्चो'

तीनवटै सरकारका महान्यायाधिवक्ता मौन बस्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ‘हाइसञ्चो’

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

