सिंहदरबार सुरक्षा प्रबन्धबारे गृह मन्त्रालयमा बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा सिंहदरबार सुरक्षा प्रवन्धका लागि बैठक बसेको छ।
  • बैठकमा नवनिर्वाचित संघीय सांसदको सपथ ग्रहण र अधिवेशन सञ्चालनबारे छलफल भएको छ।
  • गृहमन्त्रीले ट्राफिक र सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्।

८ चैत, काठमाडौं । सिंहदरबार सुरक्षा प्रवन्धका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्ययक्षता आज मन्त्रालयमा बैठक बसी सुरक्षा तयारीबारे छलफल भएको छ ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहितको बैठकले नवनिर्वाचित संघीय सांसदको सपथ ग्रहण र अधिवेशन सञ्चालनदेखि सिंहदरबार भित्रको आन्तरिक सुरक्षा तयारीबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सांसदहरुको सपथ ग्रहण, संसद अधिवेशन सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर ट्राफिक र  सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

सुरक्षाको आवश्यकीय प्रबन्ध गरिएको प्रहरीका उच्च अधिकारीबाट जानकारी गराइएको थियो ।

गृह मन्त्रालय
मन्त्रालयका भित्तामा सुशासन कुरिरहेका योद्धाहरु

निर्वाचन सुरक्षा : गृह मन्त्रालयमा हुन्छ दिनहुँ समीक्षा

निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ गर्न ७७ जिल्लामा गृहको पत्राचार

हतियार बुझाउन प्रशासनको अपिल

सामाजिक सद्‌भाव कायम राख्न गृहद्वारा ७७ वटै जिल्लामा निर्देशनात्मक सर्कुलर

गृहले भन्यो- तराई मधेशमा धार्मिक द्वेष फैलाउनेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसो नगर्नू

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

