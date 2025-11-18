महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र तिरेको कर ठीक छ

८ चैत, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको शुल्क फरक फरक हुने र त्यहीअनुसार दूरसञ्चार सेवाशुल्क पनि फरक पर्ने व्याख्या गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले तिर्नुपर्ने जति दूरसञ्चार सेवा शुल्क नतिरेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले पेश गरेकोमा कार्यालयले विभागले गरेको कानूनी व्याख्या नमिलेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जिल्लाको सो निर्णयलाई सदर गरेको थियो । महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आइतवार तल्ला तहका दुई कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सही भएको ठहर गरेकी हुन् ।
यसअघि पनि अनुसन्धान विभागले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमाथि यस्तै प्रकृतिको अनुसन्धान गरेकोमा तिनलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थिएन । तर, वर्ल्डलिंकको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलले पनि त्यसमा प्रमाण नपुग्ने निर्णय दिइसकेका थिए ।
दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ४२ (१) (क) अनुसार दूरसंचार सेवा बापतको शुल्कको दर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायक निकायलाई दूरसंचार सेवा शुल्कको दर तोक्ने गरेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुल बिल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कका रुपमा राख्न पाउने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनमा छ ।
इन्टरनेट सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही व्याख्या गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले वर्ल्ड लिंककै विषयमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी सो कम्पनीका लागि आव ०७७–७८ देखि ०८१–८२ सम्मका लागि मासिक ५० एमबीपीएसका मासिक रु. ९५०, ७५ एमबीपीएसका लागि १०५० र १०० एमबीपीएससम्मका लागि ११५० र १५० एमबीपीएसका लागि १२०० रुपैयाँ तोकेको जनाएको थियो ।
तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले भने नेपाल टेलिकमका लागि तोकिएको दर र उसैले काट्ने गरेको बिलअनुसार वर्ल्डलिंकले शुल्क उठाउनुपर्ने र दूरसञ्चार सेवाशुल्क पनि सोहीअनुसार उठाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले जसरी बिल नकाटेको र राजस्व नउठाएकोले राजस्व छली गरेको दाबी विभागको थियो ।
सो सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा पेश भएकोमा सो कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले विभागको सो व्याख्या कानूनी रुपमा नमिलेको र नियामक निकायले गरेका निर्णयभन्दा फरक परेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
दूरसंचार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ज) मा फिक्स्ड ब्रोडब्याड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सम्भार शूल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । मर्मतसम्भार शुल्कबराबरको रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बिलको कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा त्यसमा टीएससी नलाग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मै गरेको थियो । आर्थिक ऐनमा आएको सोही व्यवस्थाअनुरुप नै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल शुल्कको ५० प्रतिशत रकम मर्मत सम्भारका नाममा राखी त्यसमा टीएससी उठाउने गरेका थिएनन् । तर, नेपाल टेलिकमले भने ०७७/७८ सम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क नै लिएको थिएन भने ०७८/७९ देखि कुल बिलिङ रकमको ३३ प्रतिशत मात्रै मर्मत सम्भार शुल्क लिई त्यसमा लाग्ने कर मात्रै ग्राहकसँग उठाएको थिएन । यसरी नेपाल टेलिकमले फरक किसिमले बिलिङ गर्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अरु कम्पनीले पनि त्यहीअनुसार बिलिङ गर्नुपर्ने, नगरेको अवस्थामा राजस्व छली हुने व्याख्या गरेको थियो । त्यहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि राजस्व छलीमा अनुसन्धान थालेको थियो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीमाथि यही बेहोरामा अनुसन्धान भएको विभाग स्रोत बताउँछ ।
नेपाल टेलिकमले कसरी बिल काट्यो, त्यससँग तुलना गरी फरक देखिएको आधारमा राजस्व छली भन्नु आफैँमा विचारणीय रहेको महान्यायाधिवक्ताले जनाएको छ ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सम्भार तथा मर्मत वापत र ईन्टरनेट सेवा बापत लिएको कुल रकम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट तोकिएको कूल शूल्क भित्रै रहेको र समग्रमा कूल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार र ५० प्रतिशत ईन्टरनेट सेवा बापतको शुल्क रहेको अवस्था देखिन आएको महान्यायाधिवक्ताको रायमा उल्लेख छ । मर्मत सम्भार शूल्कमा दूरसंचार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट राजध चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएको व्याख्या पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत–सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको टीएससी छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐनको अनुकूल अनुरूप नै रहेको उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले दक्षिण एसियामै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (एफटीटीएच) र उच्च गतिको इन्टरनेटमा अग्रणी बन्दै गएको नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
‘केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्यौललाई चिर्दै उक्त कार्यालयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जानकारले बताए ।
