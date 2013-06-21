‘राष्ट्रिय एवं विशेष चलचित्र पुरस्कार २०८२’ को लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले २०८२ सालको राष्ट्रिय तथा विशेष चलचित्र पुरस्कारमा सहभागिताका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । बोर्डले सूचना जारी गर्दै विभिन्न विधामा प्रदान गरिने पुरस्कारका लागि स्वदेशी फिल्मलाई सहभागी हुन भनेको हो ।
राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारतर्फ २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म सार्वजनिक प्रदर्शन भएका चलचित्रले आवेदन दिन सक्नेछन् । विशेष चलचित्र पुरस्कारका लागि सोही अवधिभित्र चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच भएकाले मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।
आदिवासी, जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्र पनि सोही अवधिभित्र जाँच भएका भए राष्ट्रिय वा विशेष चलचित्र पुरस्कारमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
तर, यस्ता चलचित्रले विधागत रूपमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वा आदिवासी, जनजाति तथा मातृभाषी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमध्ये कुनै एकमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधागत रूपमा सहभागी हुन सार्वजनिक प्रदर्शन भएको हुनुपर्नेछ ।
आवेदन दिन चाहने निर्माताले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित आफैं वा अधिकृत व्यक्तिमार्फत उपस्थित भई वा इमेलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । बोर्डले उपलब्ध गराएको आवेदन फाराम पूर्ण रूपमा भरी आवश्यक कागजातसहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
चलचित्र अवलोकनका लागि बोर्डले तोकेको ढाँचामा चलचित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने आवेदन दिइने चलचित्र कथानक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेष चलचित्रतर्फ संक्षिप्त कथासार समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डका अनुसार आवेदन फाराममा उल्लेख गरिएको विवरण र चलचित्रमा प्रयोग भएका नामहरूबीच मेल हुनुपर्नेछ । साथै, सहभागिता सम्बन्धी अन्य शर्तहरू फाराममै उल्लेख गरिएअनुसार लागू हुनेछन् र सहभागितासम्बन्धी अन्तिम अधिकार बोर्डमै निहित रहनेछ ।
आवेदन फाराम बोर्डको कार्यालय वा आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । आवश्यक कागजातसहित फाराम बोर्डको इमेल ठेगानामा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विस्तृत जानकारीका लागि बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।
