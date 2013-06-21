निर्वाचनमा जित्छौं भनेर पार्टी स्थापना भएको होइन : गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले पार्टीलाई निर्वाचनभन्दा फराकिलो दायरामा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
  • थापाले पार्टी स्थापना निर्वाचनका लागि मात्र नभएको र पार्टी आएपछि मात्रै निर्वाचन आएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले पार्टीभित्र व्यापक सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो।

१० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनभन्दा फराकिलो दायरामा राखेर हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफ्नो पार्टी आउनुभन्दा अघि निर्वाचन नआएको र निर्वाचनमा लड्नकै लागि भनेर मात्रै पनि पार्टी स्थापना नभएको जिकिर गरे ।

‘के निर्वाचन नै सबै कुरा हो ? के निर्वाचनको केही सन्दर्भ २०७४ को प्रतिकूल अवस्था पनि हामीले ब्यहोरेकै हो,’ थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना भएको बेलामा त कुनै बेला निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा जित्छौं भनेर पार्टी स्थापना भएको पनि होइन, हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पार्टी बनाउने बेलामा त । यो पार्टी निर्वाचनभन्दा फराकिलो छ ।’

उनले पार्टी आएको र पार्टी आएपछि मात्रै निर्वाचन आएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसले त्यो विषयलाई फराकिलो दायरामा राखेर हेर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘यो पार्टी आयो र पार्टी आएपछि निर्वाचन आएको हो नि त । निर्वाचन लड्नका लागि पार्टी आएको होइन नि त । हामी आयौं र हामीले निर्वाचन हुने पद्धति स्थापना गरेका हौं,’ सभापति थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले त्यो फराकिलो दायरामा राखेर आफूलाई हेर्नुपर्नेछ । तर, हामी यसरी आएका हौं र जे छ त्यो ठिक छ भनेर हुँदैन । पार्टीभित्र व्यापक सुधार आवश्यक छ ।’

गगन थापा नेपाली कांग्रेस
सम्बन्धित खबर

मैले अब महाधिवेशनको गाडी हाँकें, रोकिँदैन : गगन थापा

मैले अब महाधिवेशनको गाडी हाँकें, रोकिँदैन : गगन थापा
विनपूर्वाग्रह जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् : गगन थापा

विनपूर्वाग्रह जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् : गगन थापा
गगनको टिप्पणी- जसले मत माग्नुभएन उसलाई विशेष महाधिवेशनको महत्व थाहा हुन्न

गगनको टिप्पणी- जसले मत माग्नुभएन उसलाई विशेष महाधिवेशनको महत्व थाहा हुन्न
गगनको प्रष्टीकरण– हतार र हतासमा राजीनामा दिएको थिइनँ, दबाब पनि थिएन

गगनको प्रष्टीकरण– हतार र हतासमा राजीनामा दिएको थिइनँ, दबाब पनि थिएन
गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्न कांग्रेसले लिएका यी हुन् ८ आधार

गगनको राजीनामा अस्वीकृत गर्न कांग्रेसले लिएका यी हुन् ८ आधार
गगनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

गगनले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

