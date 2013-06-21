२० चैतदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला’ हुने

७७ जिल्लाका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका सफल महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलामा नेपाल सहित विभिन्न देशका महिला उद्यमी सहभागी हुनेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते २०:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिला उद्यमी महासंघ नेपालले २० देखि २२ चैतसम्म काठमाडौंमा नवौंं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला २०२६ आयोजना गर्ने भएको छ।
  • मेलामा ७७ जिल्लाका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका महिला उद्यमीले १ सय ४० स्टलमा जैविक खाद्य पदार्थ, हस्तकला र अन्य उत्पादन प्रदर्शन गर्नेछन्।
  • मेलामा ५० हजारले अवलोकन गर्ने र करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य राखिएको छ।

१० चैत, काठमाडौं । महिला उद्यमीहरूको उत्पादन बजारसँग जोड्ने र उनीहरूको व्यावसायिक पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ काठमाडौंमा ‘नवौंं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला २०२६’ आयोजना हुने भएको छ ।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालले २० देखि २२ चैतसम्म मेला आयोजना गर्न लागेको हो । ७७ जिल्लाका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका सफल महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलामा नेपाल सहित विभिन्न देशका महिला उद्यमी सहभागी हुनेछन् ।

मेलामा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी, व्यवसायी र निर्यातकर्ताले आफ्ना मौलिक उत्पादन प्रदर्शन गर्नेछन् ।

१४० स्टल र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता

महासंघ अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठका अनुसार मेलामा कुल १ सय ४०  स्टल रहनेछन् । जसमा जैविक खाद्य पदार्थ, रैथाने परिकार, कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला सामग्री, मूर्ति, गरगहना र सजावटका सामान मुख्य आकर्षण हुनेछन् । मेलामा ३ सयभन्दा बढी महिला उद्यमीका उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिने छ ।

मेलामा नेपालका साथै भारतको फेब्रिक र कस्मेटिक, चीनको इलेक्ट्रोलिटी ड्रिंक्स, कोरियाको कस्मेटिक्स र नुडल्स तथा भुटानको रिसाइकल गरिएका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री गरिने आयोजकले जनाएको छ । विशेषगरी सातै प्रदेशका महिला उद्यमीले आफ्ना रैथाने उत्पादन मेलामा ल्याउनेछन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मेलामा अपाङ्गता भएका महिला उद्यमीका लागि नि:शुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी स्टार्टअप उद्यमी, युवा र जिल्लाका उद्यमीलाई सहुलियत दरमा स्टल उपलब्ध गराइने महासंघले जनाएको छ ।

मेला केवल प्रदर्शनीमा मात्र सीमित नभई महिला उद्यमीको क्षमता विकासमा समेत केन्द्रित हुनेछ । मेला अवधिभरि प्यानल डिस्कसन, डिजिटलाइजेशसन तालिम, बजार विस्तार र वित्तीय साक्षरता जस्ता विषयमा विशेषज्ञले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम समेत तय छ ।

२ करोडको कारोबार लक्ष्य

आयोजकले यस पटकको मेलालाई करिब ५० हजार जनाले अवलोकन गर्ने अनुमान गरेको छ । मेला अवधिभरि करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य छ ।

महिला उद्यमीको सिप र सिर्जनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न यो मेलाले महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरिन् ।

यस प्ल्याटफर्म मार्फत महिला उद्यमीलाई नेटवर्किङ र व्यापारिक सहकार्यको अवसर मिल्ने आयोजकको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला महिला उद्यमी
सम्बन्धित खबर

रुखले च्यापिएर वृद्धको मृत्यु

रुखले च्यापिएर वृद्धको मृत्यु
कर्जा लिनमात्र बैंक शाखा, भुक्तानीमा हरेक व्यक्ति ‘वित्तीय सेवा केन्द्र’ 

कर्जा लिनमात्र बैंक शाखा, भुक्तानीमा हरेक व्यक्ति ‘वित्तीय सेवा केन्द्र’ 
एचजेएनबीएल : अन्तिम शटमा २ अंक स्कोर गर्दै टाइम्सले कीर्तिपुरलाई हरायो

एचजेएनबीएल : अन्तिम शटमा २ अंक स्कोर गर्दै टाइम्सले कीर्तिपुरलाई हरायो
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

सिफारिस

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

