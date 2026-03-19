+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नवजीवन केन्द्रबाट सुरु हुँदैछ सन्देशको नयाँ जीवन

खुट्टाले लेखेर परीक्षा दिएको सार्वजनिक भएपछि सन्देशले शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सहयोगमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अध्ययन गर्न पाउने भएका हुन् ।

सूर्यप्रकाश बुढामगर सूर्यप्रकाश बुढामगर
२०८३ वैशाख १५ गते १२:१४
रोल्पामा कक्षा ५ को परीक्षा दिँदै गरेका सन्देश ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रोल्पा नगरपालिका-१० धवाङ-धाङ्सीका जन्मिएका सन्देश बुढामगरका दुवै हात जन्मजात रूपमा नचल्ने समस्या छ।
  • २०८२ चैत ८ गते रोल्पा पालिकास्तरीय वार्षिक परीक्षा दिँदै गर्दा शिक्षक खिम बुढामगरले सन्देशको खुट्टाले लेखेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे।
  • शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सहयोगमा सन्देशलाई काठमाडौंको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा १२ कक्षासम्म पढ्न अवसर मिलेको छ।

१५ वैशाख, रोल्पा । २०७० वैशाख १९ गते रोल्पा नगरपालिका-१० धवाङ-धाङ्सी जन्मिएका सन्देश बुढामगरका दुवै हात चल्दैनन् । यो उनको जन्मजात समस्या हो ।

साधारण किसान परिवारका आमा-बुबा खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर घरखर्च चलाउँदै आएका छन् । त्यसैले सन्देशले आर्थिक अभावका कारण समयमै राम्रो उपचार पाएनन् ।

सन्देश नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका कक्षा-५ का विद्यार्थी हुन् । एक महिनाअघि उनी परीक्षा दिन अर्को वडाको हिमालय मावि पुगेका थिए ।

२०८२ चैत ८ गतेदेखि सुरु भएको पालिकास्तरीय वार्षिक परीक्षामा सहभागी भए । त्यही परीक्षाबाट उनको जीवनले नयाँ मोड लियो । रोल्पाबाट ५ कक्षाको परीक्षा दिएका दुवै हात नचल्ने सन्देश अहिले पढाइका लागि काठमाडौं आएका छन् ।

जब शिक्षकको नजरमा परे

काठमाडौं जाँदै गर्दा सन्देश बुढामगर ।

सन्देशले परीक्षा दिइरहेको शिक्षक खिम बुढामगरले नियालिरहेका थिए । खिम बुढामगर परीक्षा सञ्चालनका लागि खटिएका निरीक्षक हुन् ।

उनै शिक्षकले २०८२ चैत १० गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सन्देशले खुट्टाले लेखेर वार्षिक परीक्षा दिएको भिडियो सार्वजनिक गरे ।

शिक्षकले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोले धेरैको ध्यान खिच्यो । उनलाई सहयोग गर्न धेरै व्यक्ति तयार देखिए । अब उनी खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा अध्ययन गर्ने भएका छन् । शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सहयोगमा १२ कक्षासम्म सन्देशले नवजीवन केन्द्रमा पढ्न पाउने भएका हुन् ।

शिवम सिमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख केशव अर्याल सन्देशलाई लिन आइतबार रोल्पा घरमै पुगेका थिए । उनीहरुको टोलीले रोल्पाबाट सन्देशलाई सोमबार काठमाडौं लिएको शिक्षक खिम बुढामगरले जानकारी दिए । ‘मैले जुन उद्देश्यले भिडिओ सार्वजनिक गरेको थिएँ त्यो सपना पूरा भएको छ’, उनले भने  ।

सन्देशका बुबा रामु बुढामगरले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘मेरो छोराको अध्ययन र भविष्यका लागि शिवम सिमेन्टस लिमिटेड र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले सबै व्यवस्थापन गरिदिएको छ’, उनले भने, ‘अध्ययन र उपचारका लागि म पनि सन्देशसँगै काठमाडौं गएको छु ।’

सन्देशले अध्ययन गरेको विद्यालयका शिक्षकहरुले उनीमा असाधारण क्षमता रहेको बताउँ छन् । उनले खुट्टाले लेखेका अक्षरहरु सुन्दर छन् । उनको अन्य प्रस्तुति पनि राम्रो रहेको विद्यालयको भनाइ छ ।

सन्देशले कठिन परिस्थितिमा पनि आफूले अध्ययन गरिरहेको र काठमाडौंसम्म गएर राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउँछु भन्ने कहिल्यै नसोधेको बताएका छन् ।

‘मेरो जन्मजात नै दुवै हात नचल्ने समस्या भएपनि कहिल्यै मैले कमजोर ठानिनँ’, सन्देशले भने, ‘ काठमाडौं जस्तो ठाउँमा गएर पढ्न पाउछु भनेर कल्पना गरेको थिइनँ ।’

उनले काठमाडौमा पढ्न पाउँदा आफू हर्षित भएको सुनाए । आफ्नो कमजोरीलाई नै शक्तिमा बदल्ने अठोट गरे ।

सन्देशको घरमा बुवा रामु र आमा तीर्थमायाका साथ दुई दिदी र एक भाइ छन् ।

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र सन्देश बुढामगर
लेखक
सूर्यप्रकाश बुढामगर

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

नेकपाले आफूलाई सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज तोकेपछि भीम रावल असन्तुष्ट

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश

सुकुमवासीको अधिकार माग गर्दै दायर रिटमाथि अर्को साता छलफल

कानमा रौं हुनुले के-के संकेत गर्छ ? समुद्र शास्त्रको यस्तो व्याख्या

शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित