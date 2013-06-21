+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हात नचले पनि हिम्मत नहारेका सन्देश, खुट्टाले कोर्दैछन् भविष्य

जन्मजात दुवै हात नचल्ने समस्या भए पनि रोल्पाका १२ वर्षीय बालक सन्देश बुढामगरसँग फरक क्षमता छ । उनी अहिले खुट्टाले लेखेरै कक्षा ५ को वार्षिक परीक्षा दिइरहेका छन् ।

0Comments
Shares
सूर्यप्रकाश बुढामगर सूर्यप्रकाश बुढामगर
२०८२ चैत ११ गते ८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रोल्पा नगरपालिका–१० धवाङ, धाङ्सी गाउँका १२ वर्षीय सन्देश बुढामगर खुट्टाले लेख्छन् । अहिले उनी कक्षा पाँचको वार्षिक परीक्षा दिइरहेका छन् ।
  • सन्देशले जन्मजात दुवै हात नचल्ने समस्या भए पनि आफूलाई कमजोर नठानेको बताए ।
  • उनी रोल्पाका मात्र होइनन्, दृढ संकल्प बोकेका हरेक व्यक्तिका लागि प्रेरणाका प्रतीक बनेका छन् ।

रोल्पा । रोल्पाको ओरालो–उकालो गर्दै करिब डेढ घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै १२ वर्षीय एक बालक दैनिक परीक्षा केन्द्र पुग्छन् । अनि खुट्टाले नै परीक्षा लेखेर फर्किन्छन् । यी हुन् रोल्पा नगरपालिका–१० धवाङ, धाङ्सी गाउँका सन्देश बुढामगर, जो यतिबेला खुट्टाकै सहाराले आफ्नो भविष्य लेखिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका कक्षा–५ का विद्यार्थी उनी परीक्षा दिन अर्को वडाको हिमालय मावि पुग्छन् । जिल्लामा चैत ८ गतेदेखि सुरु भएको पालिकास्तरीय वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । परीक्षा दिँदा उनलाई भुइँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कलम खुट्टाका औंलाले च्यापेर लेख्न थाल्छन् ।

उनका अक्षरभित्र लुकेको संघर्ष र मेहेनत असाधारण छ । लाग्छ हरेक परीक्षा उनका लागि केवल शैक्षिक मूल्यांकन होइन, आत्मविश्वासको परीक्षण पनि हो । सन्देशको प्रस्तुति देख्नेहरू अचम्मित पर्छन् ।

सन्देशका लागि जीवनको सुरुवात सहज थिएन । खाना खाने, लुगा लगाउनेदेखि दैनिक क्रियाकलापमा हातले साथ दिएनन् । जन्मजात नै दुवै हात नचल्ने समस्या भए पनि सन्देशले कहिल्यै आफूलाई कमजोर ठानेनन् । उनले आफ्नो कमजोरीलाई नै शक्तिमा बदल्ने अठोट गरे ।

नर्सरी कक्षादेखि नै उनले खुट्टाले लेख्ने अभ्यास सुरु गरे । आज उनी भन्छन्, ‘स्कुल जान थालेदेखि नै खुट्टाले लेख्न अभ्यास गरेँ । आजभोलि त जतिसुकै लेख्न परे पनि खुट्टाको सहयोगमा सहजै लेख्न सक्छु ।’

शिक्षक खिम बुढामगरका अनुसार सन्देशले उत्तरपुस्तिकाका सबै प्रश्नको जवाफ स्पष्ट र बुझिने गरी खुट्टाले नै लेख्छन् । दुर्गम गाउँमा सडक पुगे पनि यातायातको पहुँच नहुँदा उनी दैनिक डेढ घण्टा हिँडेरै परीक्षा केन्द्र पुग्ने गरेका छन् ।

प्रेरणाको स्रोत : झमक कुमारी घिमिरे

सन्देशको यो यात्रा केवल अक्षर कोर्नुमा मात्र सीमित छैन । उनलाई साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेको जीवनीले ठूलो ऊर्जा दिएको छ । झमकले खुट्टाले लेखेरै मदन पुरस्कार जितेको र विश्वमै नाम कमाएको कथाले सन्देशलाई डोहोर्‍याइरहेको छ ।

‘झमक कुमारी घिमिरेले पनि खुट्टाले लेखेर किताबहरू लेखेको थाहा पाएको छु,’ सन्देश आत्मविश्वासका साथ भन्छन्, ‘म पनि धेरै पढ्न–लेख्न चाहन्छु र आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन चाहन्छु ।’

आर्थिक अभाव तर दृढ संकल्प

दुर्गम परिवेश र विपन्नताका कारण सन्देशका अभिभावकले उनको हात नचल्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । उचित स्वास्थ्य जाँचको अभावमा उनको उपचार हुन सकेको छैन ।

तर, हात नचल्दाका बाबजुद उनको पढ्ने भोक र अगाडि बढ्ने इच्छाशक्तिले सबैलाई सन्देश दिएको छ– यदि हिम्मत छ भने कुनै पनि बाधाले सफलताको बाटो रोक्न सक्दैन ।

सन्देश बुढामगर आज रोल्पाका मात्र होइनन्, दृढ संकल्प बोकेका हरेक व्यक्तिका लागि प्रेरणाका प्रतीक बनेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
रोल्पा सन्देश बुढामगर
लेखक
सूर्यप्रकाश बुढामगर

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित