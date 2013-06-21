समानुपातिक सांसद बनेका रोल्पाका ३ छोरी-बुहारी

सूर्यप्रकाश बुढामगर सूर्यप्रकाश बुढामगर
२०८२ चैत ८ गते ८:५६

८ चैत, रोल्पा । समानुपातिकतर्फका ११० सांसद रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाको भागमा परे । यी ६ दलले मात्रै थ्रेसहोल्ड पुर्‍याएकोले ११० सिट उनीहरुको भाग परेको हो । तर, यी दलहरुले भूगोलको प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् । समानुपातिकतर्फ यसपटक ३७ जिल्लाले सांसद पाएनन् ।

समानुपातिक सांसद नपाउने जिल्लामध्ये रोल्पा पनि एक हो । रोल्पासहित लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्लामा समानुपातिक सांसद शून्य रहेका छन् । रोल्पाकै प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरुले समानुपातिक सांसद नबनाए पनि यहाँका छोरी-बुहारीले भने सांसद बन्ने अवसर पाएका छन् ।

रास्वपाले सबैभन्दा धेरै ५७ समानुपातिक सांसद पायो । ती ५७ जनामध्ये खस आर्यबाट रोल्पामा जन्मिएकी क्रान्ति शिखा धिताल परिन् । रोल्पामा जन्मिएको भए पनि उनी दाङबाट समानुपातिकको सूचीमा थिइन् ।

क्रान्ति शिखा रोल्पाको नाउलीमा जन्मिएकी हुन् । तत्कालीन जिनाबाङ गाविसमा पर्ने नाउली हाल गंगादेव गाउँपालिका-५ मा पर्छ ।

२० समानुपातिक सांसद पाएको कांग्रेसबाट आदिवासी जनजाति कलस्टरबाट  रेनुका काउचा मगर सांसद बनिन् । काउचा रोल्पाकी बुहारी हुन् । उनी बागलुङबाट समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकी थिइन् ।

बागलुङको रिघामा जन्मिएकी काउचाले २०७७ सालमा रोल्पा नगरपालिका-८ जङ्कोटमा बिहे गरिन् । उनी उपप्रमुख हुँदै अहिले समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् । उनी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गल्कोट नगरपालिकाको उपप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन् ।

९ जना समानुपातिक सांसद पाएको नेकपाले आदिवासी जनजाति कलस्टरबाट भीमकुमारी बुढामगरलाई अवसर दियो । बुढामगर पनि रोल्पाकी छोरी हुन् तर उनी दाङबाट समानुपातिक सूचीमा परेकी थिइन् ।

माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएकी बुढामगर लाप्चन गाउँमा जन्मिएकी हुन् । यो माडी गाउँपालिका-६ कोर्चाङमा पर्छ । रोल्पाको जेलबाङमै बिहे गरेकी उनी २०६२/०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि भने दाङ झरिन् । र, दाङकै प्रतिनिधित्व गरेर सांसद बनिन् ।

सूर्यप्रकाश बुढामगर

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

