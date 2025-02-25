फिफा विश्वकप : लामिन यमालले पाएनन् १० नम्बर जर्सी, १९ नम्बरकै लगाउने

१९ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ का लागि स्पेनिस खेलाडीहरूको जर्सी नम्बर सार्वजनिक भएको छ । धेरै समर्थकको अपेक्षाविपरीत युवा स्टार लामिन यमालले १० नम्बर जर्सी पाएका छैनन् ।
बार्सिलोनाबाट यस सिजनदेखि १० नम्बर जर्सी लगाउन थालेका यमालले स्पेनको राष्ट्रिय टोलीमा भने आफ्नो परिचित १९ नम्बर जर्सी नै लगाउनेछन् । उनले दुई वर्षअघि स्पेनलाई युरोपियन च्याम्पियन बनाउन योगदान दिँदा पनि यही नम्बरको जर्सी लगाएका थिए ।
स्पेनको प्रतिष्ठित १० नम्बर जर्सी भने डानी ओल्मोले लगाउनेछन् । टोली घोषणा भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ओल्मोले यसबारे संकेत समेत गरेका थिए ।
यता गाभीले ९ नम्बर जर्सी पाएका छन् । करिब एक वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका गाभीले आफ्नो पुरानो जर्सी नम्बर पुनः प्राप्त गरेका हुन् ।
स्पेन समूह ‘एच’ मा छ । स्पेनले जुन १५ मा केप भर्डेविरुद्ध खेल्दै विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ । त्यसपछि उसले साउदी अरेबिया र उरुग्वेसँग खेल्नेछ ।
सन् २०१० मा पहिलोपटक विश्वकपको उपाधि जितेको स्पेनले दोस्रो विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ ।
