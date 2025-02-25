एसीसी महिला प्रिमियर कप : कतारले नेपाललाई दियो ७७ रनको लक्ष्य

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- मलेसियामा शुरू भएको एसीसी महिला प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा कतारले नेपालसामु ७७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
- टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कतारले १६.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ७६ रन मात्र बनायो ।
- नेपालका तर्फबाट घातक बलिङ गर्दै रुबिना क्षेत्रीले तीन विकेट लिइन् भने कतारका चार खेलाडी रनआउट भए ।
२० जेठ, काठमाडौं । मलेसियामा भइरहेको एसीसी महिला प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा कतारले नेपाललाई ७७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कतारले १६.५ ओभरमा अलआउट हुँदै ७६ रन बनायो ।
कतारका लागि ओपनर गेटरुडे चन्दिरुले सर्वाधिक २५ रन बनाइन् । कप्तान आइशाले १० रन बनाइन् ।
नेपालका लागि रुबिना क्षेत्रीले ३ विकेट लिइन् । कविता कुँवर, पूजा महतो र रिया शर्माले १-१ विकेट लिए ।
कतारका ४ ब्याटर रनआउट भएका थिए ।
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