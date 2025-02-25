एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात

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- मलेसियामा भइरहेको एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालले कतारलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुआत गरेको छ ।
- कतारले दिएको ७७ रनको लक्ष्य नेपालले १०.५ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो ।
- नेपालका लागि बलिङतर्फ रुबिना क्षेत्रीले ३ विकेट लिइन् भने ब्याटिङतर्फ ओपनर बिन्दु रावलले सर्वाधिक ३३ रन बनाइन् ।
२० जेठ, काठमाडौं । मलेसियामा भइरहेको एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ । बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो ।
कतारले दिएको ७७ रनको लक्ष्य नेपालले १०.५ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । नेपालका लागि ओपनर बिन्दु रावलले सर्वाधिक ३३ रन बनाइन् । पूजा महतोले अविजित २८ रन बनाइन् । कप्तान इन्दु बर्मा ६ रनमा अविजित रहिन् ।
कतारका लागि शाहरीनवाब खान र खादिजा अमदले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कतारले १६.५ ओभरमा अलआउट हुँदै ७६ रन बनाएको थियो । कतारका लागि ओपनर गेटरुडे चन्दिरुले सर्वाधिक २५ रन बनाइन् । कप्तान आइशाले १० रन बनाइन् ।
नेपालका लागि रुबिना क्षेत्रीले ३ विकेट लिइन् । कविता कुँवर, पूजा महतो र रिया शर्माले १-१ विकेट लिए । कतारका ४ ब्याटर रनआउट भएका थिए ।
नेपालले अब बिहीबार दोस्रो खेलमा भुटानसँग खेल्नेछ ।
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