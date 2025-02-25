आगामी लिग २ शृङ्खलाअघि नेपालले जर्सीसँग अभ्यास खेल खेल्ने

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- नेपाली क्रिकेट टोलीले जुलाईमा हुने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ शृङ्खलाअघि जर्सी भ्रमण गर्ने भएको छ ।
- नेपाल क्रिकेट संघका अनुसार नेपालले जर्सीमा आगामी जुलाई १३ र १५ मा दुई अभ्यास खेल खेल्नेछ ।
- नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच आगामी जुलाई २१ देखि लिग २ को शृङ्खला शुरू हुने तालिका छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीले जुलाईमा हुने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ शृङ्खलाअघि जर्सी भ्रमण गर्ने भएको छ ।
जर्सीमा नेपालले तयारी क्याम्पसँगै दुई अभ्यास एकदिवसीय खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ । पहिलो अभ्यास खेल जुलाई १३ अनि दोस्रो खेल जुलाई १५ मा हुने क्यानले जनाएको छ ।
नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच आगामी जुलाई २१ देखि लिग २ को शृङ्खला सुरु हुने प्रारम्भिक तालिका छ । त्यसका लागि कन्डिशन मिल्दोजुल्दो हुनेगरी जर्सीमा खेल्न लागिएको हो ।
नेपालले केही साताअघि मात्र दुई घरेलु शृङ्खला खेलेको थियो । ८ खेलमध्ये नेपालले ६ खेलमा जित हासिल गरेर लिग २ अंकतालिकामा स्थान सुधार समेत गरेको थियो ।
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