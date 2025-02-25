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साफ महिला च्याम्पियनसिप :

अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित, फाइनल पुग्न असफल

२०८३ जेठ २० गते १८:१९ २०८३ जेठ २० गते १८:१९

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित, फाइनल पुग्न असफल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको गोवामा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग २-१ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
  • नेपालका लागि खेलको २२औं मिनेटमा गीता रनाले गोल गरे पनि बंगलादेशले दुवै हाफको इन्जुरी समयमा गोल फर्कायो।
  • साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै रहँदा बंगलादेशसँग नेपाल लगातार तेस्रो संस्करणमा पराजित भएको हो।

२० जेठ, काठमाडौं । भारतको गोवामा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग २-१ ले पराजित हुँदै फाइनल पुग्न असफल भएको छ ।

गोवास्थति जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा नेपालले पहिले अग्रता लिएपनि त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा नेपाल सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो ।

नेपाल दोस्रो पटक साफमा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो भने बंगलादेशसँग पछिल्लो तीनवटै संस्करणमा नेपाल लगातार पराजित भएको हो ।

गीता रनाले २२औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई पहिले अग्रता दिलाएकी थिइन् । तर बंगलादेशले पहिलो हाफमै बराबरी गोल फर्कायो ।

रितु पवर्ना चक्माले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा कर्नरबाट ओलम्पिको गोल गर्दै खेल १-१ को बराबरीमा ल्याइन् । खेल बराबरीतर्फ अघि अढिरहेको अवस्थामा बंगलादेशले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा विजयी गोल गर्‍यो ।

सामसुनाहरको क्रसमा सगोरिकाले गोल गर्दै बंगलादेशलाई जित दिलाइन् । नेपालले पछिल्लो पाँच वर्षमा बंगलादेशलाई हराउन सकेको छैन ।

पहिलो पटक साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेपनि सेमिफाइनलमै पराजित भएपछि यसपटक पनि नेपालको लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।

नेपाली महिला फुटबल टोली साफ महिला च्याम्पियनसिप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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