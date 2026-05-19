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रास्वपा पदाधिकारीको मतदान समय सकियो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १७:१७

१२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पदाधिकारीका लागि भएको मतदानको समय सकिएको छ ।

मतदानका लागि लाइन लागेर भित्र प्रवेश गरेका प्रतिनिधिहरूले मतदान गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले मतदान गरेसँगै केहीबेरमा मतदान कार्य सकिनेछ । आजै केहीबेरमा पदाधिकारीको नतिजा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

गत असार ७ गतेदेखि जारी महाधिवेशन आज समापन गर्ने तयारी रास्वपाको छ ।

५ जना पदाधिकारीका लागि निर्वाचन भएको हो ।

रास्वपा पदाधिकारी रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
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