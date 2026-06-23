नेशनल प्याथ ल्याबले गरिमा बैंकका कर्मचारी, सेवाग्राहीलाई विशेष छुट दिने

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- गरिमा विकास बैंक र नेशनल प्याथ ल्याबबीच कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ।
काठमाडौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले अब नेशनल प्याथ ल्याबमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंक र नेशनल प्याथ ल्याब बीच भएको आधिकारिक समझदारीअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षण सेवामा छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार गरिमा विकास बैंकका कर्मचारीले नेशनल प्याथ ल्याबमा सामान्य प्याथोलोजी परीक्षण सेवामा २० प्रतिशत छुट र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ परीक्षण सेवामा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, बैंकका सेवाग्राहीले सामान्य प्याथोलोजी परीक्षणमा १० प्रतिशत तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ परीक्षणमा ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नेशनल प्याथ ल्याबमा यो छुट गरिमा विकास बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा बैंकको स्मार्ट भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मात्र लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताको मुख्य उद्देश्य बैंकका कर्मचारी, ग्राहक तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।
दुवै पक्षले सम्झौतामा उल्लेखित सर्त तथा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यो सहुलियत योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गरिमा विकास बैंकले यो व्यवस्थामार्फत आफ्ना कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन प्रोत्साहन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप सुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेशनल प्याथ ल्याबसँगको यो सहकार्यले सेवाग्राहीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
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