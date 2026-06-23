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नेशनल प्याथ ल्याबले गरिमा बैंकका कर्मचारी, सेवाग्राहीलाई विशेष छुट दिने

२०८३ असार १५ गते १६:२७ २०८३ असार १५ गते १६:२७

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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नेशनल प्याथ ल्याबले गरिमा बैंकका कर्मचारी, सेवाग्राहीलाई विशेष छुट दिने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गरिमा विकास बैंक र नेशनल प्याथ ल्याबबीच कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ।

काठमाडौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले अब नेशनल प्याथ ल्याबमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंक र नेशनल प्याथ ल्याब बीच भएको आधिकारिक समझदारीअनुसार बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षण सेवामा छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्झौताअनुसार गरिमा विकास बैंकका कर्मचारीले नेशनल प्याथ ल्याबमा सामान्य प्याथोलोजी परीक्षण सेवामा २० प्रतिशत छुट र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ परीक्षण सेवामा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, बैंकका सेवाग्राहीले सामान्य प्याथोलोजी परीक्षणमा १० प्रतिशत तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ परीक्षणमा ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेशनल प्याथ ल्याबमा यो छुट गरिमा विकास बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा बैंकको स्मार्ट भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मात्र लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताको मुख्य उद्देश्य बैंकका कर्मचारी, ग्राहक तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।

दुवै पक्षले सम्झौतामा उल्लेखित सर्त तथा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यो सहुलियत योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गरिमा विकास बैंकले यो व्यवस्थामार्फत आफ्ना कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन प्रोत्साहन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप सुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेशनल प्याथ ल्याबसँगको यो सहकार्यले सेवाग्राहीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

छुट नेशनल प्याथ ल्याब
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
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