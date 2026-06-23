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एक महिनासम्म चिनी छोड्दा शरीरमा देखिन सक्छन् यस्ता परिवर्तन

२०८३ असार १५ गते १८:४१ २०८३ असार १५ गते १८:४१
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

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आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

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एक महिनासम्म चिनी छोड्दा शरीरमा देखिन सक्छन् यस्ता परिवर्तन

News Summary

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  • एक महिनासम्म चिनीको सेवन पूर्णरूपमा वा धेरै हदसम्म बन्द गर्दा शरीरमा तौल नियन्त्रण र ऊर्जाको स्तर स्थिर रहने जस्ता सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छन्।

आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीमा गुलियो खाने बानी निकै सामान्य भइसकेको छ । चिया, चिसो पेय, मिठाई तथा प्याकेटबन्द खाद्य पदार्थमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । तर यदि कुनै व्यक्तिले एक महिनासम्म चिनीको सेवन पूर्णरूपमा वा धेरै हदसम्म बन्द गर्‍यो भने, शरीरमा विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन देखिन थाल्छन् । सुरुका केही दिन अलि असहज लाग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पुर्‍याउन सक्छ ।

सुरुआती केही दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ

चिनी छोडेपछि सुरुका ३–७ दिनसम्म गुलियो खाने इच्छा बढ्नु, टाउको दुख्नु, थकान, चिडचिडापन वा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । शरीर चिनीको नियमित सेवनमा अभ्यस्त भएकाले यस्तो अनुभव हुनु सामान्य हो ।

तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ

चिनीबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त क्यालोरी कम भएपछि शरीरमा बोसो जम्ने प्रक्रिया घट्न सक्छ । विशेषगरी पेट वरिपरिको बोसो कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ र बिस्तारै तौल नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।

रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलित रहन सक्छ

चिनी कम गर्दा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अचानक बढ्ने–घट्ने समस्या कम हुन सक्छ । यसले इन्सुलिनको प्रभावकारिता सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने र भविष्यमा टाइप–२ मधुमेहको जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

ऊर्जा दिनभर स्थिर रहन सक्छ

धेरै चिनीले केही समयका लागि ऊर्जा बढाए पनि पछि थकान महसुस हुन्छ । चिनी कम गरेपछि ऊर्जा स्तर बढी स्थिर रहन सक्छ, जसले दिनभर सक्रिय रहन र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ ।

छालामा सुधार आउन सक्छ

अत्यधिक चिनीले शरीरमा सुन्निने समस्या बढाएर डन्डिफोर, पिम्पल्स र छालासम्बन्धी समस्या बढाउन सक्छ । चिनी कम गर्दा छाला सफा, स्वस्थ र प्राकृतिक रूपमा चम्किलो देखिन सक्छ ।

मुटुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ

चिनीको अत्यधिक सेवनले ट्राइग्लिसेराइड बढाउने, रक्तचाप बढाउने र मुटुरोगको जोखिम बढाउन सक्छ । चिनी कम गर्दा यी जोखिमहरू कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

कलेजोको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्छ

विशेषगरी चिनीमा पाइने फ्रुक्टोजको धेरै सेवनले कलेजोमा बोसो जम्ने जोखिम बढाउँछ । चिनी कम गर्दा कलेजोमा पर्ने अतिरिक्त भार कम हुन सक्छ ।

दाँत र मुखको स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्छ

चिनीले दाँतमा कीरा लाग्ने र गिजासम्बन्धी समस्या बढाउन सक्छ । चिनी कम गरेपछि दाँतको क्षति हुने सम्भावना पनि घट्न सक्छ ।

निद्राको गुणस्तर सुधार हुन सक्छ

चिनी कम गरेपछि शरीरको ऊर्जा सन्तुलित रहने भएकाले राति राम्रो निद्रा लाग्न र बिहान ताजगी महसुस गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

पाचन प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ

चिनी कम गरेर फलफूल, तरकारी र रेसायुक्त खानेकुरा बढाउँदा पाचन प्रणाली राम्रो हुन सक्छ र आन्द्राको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

एक महिनापछि देखिन सक्ने समग्र लाभ

एक महिनासम्म चिनीको सेवन कम गर्दा तौल नियन्त्रण, छालामा सुधार, ऊर्जा स्थिर रहनु, रक्तमा चिनीको मात्रा सन्तुलित हुनु, मुटु र कलेजोको स्वास्थ्यमा सुधार, राम्रो निद्रा तथा समग्र स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न सकिन्छ । यद्यपि, कुनै पनि ठूलो आहार परिवर्तन गर्नुअघि चिकित्सक वा पोषणविद्को सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

चिनी छोड्दा के–कस्ता कुरामा ध्यान दिने ?

चिनी छोड्नु भनेको सबै प्रकारका कार्बोहाइड्रेट त्याग्नु होइन । फलफूल, दूध र सम्पूर्ण अन्नमा हुने प्राकृतिक चिनी सामान्यतया स्वस्थ आहारको हिस्सा मानिन्छ ।

यसका लागि प्याकेटबन्द खाद्य पदार्थको लेबल पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, चकलेट र प्याकेटबन्द जुस कम गर्नुपर्छ । गुलियोको सट्टा ताजा फलफूल रोज्नुपर्छ । प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । प्रोटिन र रेसायुक्त खानेकुरा पर्याप्त खानुपर्छ । साथै नियमित व्यायाम र पर्याप्त निद्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ग्लुकोज चिनी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

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