सपनामा भगवानले भनेको भन्दै कैदीले काटेर चढाए आफ्नै यौनाङ्ग

कहिलेकाहीँ कतिपय मानिसले यस्ता हर्कत गर्दछन् कि त्यस्ता काम अरु सामान्य मानिसले गर्न सक्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको मध्यप्रदेशस्थित ग्वालियरमा रहेको केन्द्रीय जेलमा एउटा यस्तै घटना भएको छ ।

आनन फानन जेलमा रहेका एकजना कैदीले आफ्नो लिङ्ग काटेर जेलभित्रै रहेको मन्दिरमा चढाएका छन् । कैदीले आफ्नो यौनाङ्ग काटेको जानकारी पाएसँगै जेल प्रशासनले तत्कालै उनलाई उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याएर उपचार भैरहेको छ । उनको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ ।

हत्या तथा डकैतीको कसुरमा जेल सजाय काटिरहेका विष्णु सिंह नामका कैदीले गत मंगलबार आफ्नो लिङ्ग काटेर जेल परिसरभित्र रहेको मन्दिरमा चढाइदिएका थिए ।

आफूले आफ्नो यौनाङ्ग काटेर भगवानलाई चढाएको सपना देखेका कारण विपनामा समेत सोही काम गरेको उनले बताएका छन् ।

MP: A convict,lodged at Gwalior Central Jail,cut off his genitals while offering prayers at a temple inside jail premises y’day.He was admitted to hospital. Dy Jail Superintendent says “He was offering prayers.Suddenly he stood up&cut off his genitals with a spoon used for havan” pic.twitter.com/KkKjXOnd30

— ANI (@ANI) May 6, 2020