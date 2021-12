८ पुस, काठमाडौं । पञ्जाबको लुधियानास्थित जिल्‍ला अदालतको परिसरभित्र विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

लुधियानाका पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लारले अदालतको दोस्रो तल्लामा रहेको रेकर्ड रुममा विस्फोट भएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।

अदालतभित्र नियमित क्रियाकलाप भइरहेका बेला भएको विस्फोटमा परी अन्य दुईजना घाइते भएका उनको भनाइ छ ।

I am going to Ludhiana. Some anti-national elements are doing such acts as Assembly elections are nearing. The government is on alert. Those found guilty will not be spared: Punjab CM Charanjit Singh Channi on explosion at Ludhiana District Court Complex pic.twitter.com/T6trPdLr6b

