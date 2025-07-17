+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

१९७० को दशकको ‘मसाला फिल्म’ शोलेको संवाद, निर्देशन र प्राविधिक पक्षमाथि दशकौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते ७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले आजभन्दा ५० वर्षअघि भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा रिलिज भएको थियो र अझै पनि बलिउडमा सर्वकालीन मानिन्छ।
  • शोलेले जेलबाट छुटेका जय र वीरूको मित्रता र परिवर्तनको कथा प्रस्तुत गर्दै बलिउडका पुराना आदर्श ढाँचालाई तोडेको छ। फिल्मले
  • कामकाजी महिला बसन्ती र विधवा राधाको प्रेमलाई देखाएर सामाजिक रूढिवादलाई चुनौती दिएको छ।

आजभन्दा ठीक ५० वर्षअघि भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा रमेश सिप्पी निर्देशित शोले रिलिज भएको थियो । मितिका आधारमा यो पुरानो फिल्म हो । तर बलिउडका ब्लकबस्टरहरू समयसँगै धमिलिँदै जाँदा ुशोलेुको विरासत ताजै छ ।

आजसम्म आइपुग्दा यो फिल्म अब फिल्म मात्र रहेन । एउटा अनुभव बनेको छ । अनुभूति बनेको छ । बुमर, जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी –यी हरेक पुस्ताले यसलाई आफ्नै नजरले हेर्छ । र, त्यसमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देख्छ ।

भनौं, यो फिल्मले हरेक पुस्तासँग मित्रता गर्न जानेको छ । र ती सबैसँग जय(वीरूको दोस्तीजस्तै घुलमिल हुन सकेको छ ।

७० को दशकको ‘मसाला फिल्म’ शोलेको संवाद, निर्देशन र प्राविधिक पक्षमाथि दशकौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । तर मुख्यतस् यस फिल्मले मनोरञ्जनको बाटोमा हिँडेरै समाज र हिन्दी सिनेमाका पुरानो ढर्राहरूलाई चुनौती दिएको थियो ।

किनकि स्वतन्त्रतापछिका भारतीय फिल्महरूको कथाहरू प्रायः निर्धारित ढाँचाका हुन्थे । तर शोलेले वर्षौंदेखि फिल्मी कथाको हिस्सा बनेका बलिउडका पुराना रूढिवादी धारणा, साँघुरो सोच र स्टेरियोटाइप्सलाई तोडिदियो ।

यही कारण, ५० वर्षपछि पनि शोले पुरानो वा समयभन्दा पछाडिको फिल्म लाग्दैन ।

जय-वीरू :  जब चोर बने चौकीदार

केही अपवादहरूलाई छोड्ने हो भने, शोलेभन्दा अघिका बलिउड हिरोहरू प्रायः दाग(धब्बारहित, नैतिकताका प्रतिमूर्ति र आदर्शवादी साँचामा ढलेका हुने गर्थे । शोलेले यो परम्परागत आदर्श ढाँचालाई तोडिदियो ।

किनकि फिल्मका मुख्य पात्रहरू जय र वीरू जेलबाट छुटेका, चोर र बदमास थिए । उनीहरूको विगत कतै सफा थिएन । उनीहरू रक्सी पिउँथे, झूट बोल्थे र ठग पनि थिए ।

तर जब ठाकुर बलदेव र रामगढको आशा यी दुईमा टिक्यो, तब उनीहरू बदलिएनन् मात्रै, बरु खतरनाक गब्बर सिंहको अगाडि डटेर उभिए । नायक त्यो होइन जो दागविहीन होस्, बरु त्यो हो, जसले आफ्नो विगतलाई पछाडि छोडेर आफ्नो भित्रको उज्यालोलाई जगाउँछ ।

यसरी ‘बदमास’ भएर पनि उनीहरूले गाउँको रक्षा गरे । दोस्ती निभाए । र, मानवता देखाए । चोरबाट चौकीदार बने ।

मित्रतामा नयाँ परिभाषा

फिल्मका लेखक जावेद अख्तर स्वयं पनि शोलेभन्दा पहिलेका बलिउड फिल्महरूमा पुरुषको दोस्ती धेरै हदसम्म प्रेमी(प्रेमिकाजस्तो हुने गर्थ्यो भन्ने मान्छन् । तर उनले शोलेमा यो कुराको ब्रेक लगाए ।

शोलेमा जय(वीरू एकअर्काको खिसी गर्थे । जिस्क्याउँथे । झगडा गर्थे । तैपनि अप्ठ्यारोमा सँगै रहन्थे । यस्तो वास्तविक जीवनसँग मेल खाने मित्रताको केमिस्ट्री पहिलो पटक शोलेमा नै देखिएको थियो । जसले ‍पछिका धेरै हिन्दी फिल्महरूलाई प्रभावित गरेको देख्न सकिन्छ ।

बसन्ती :  गाउँकी ‘वर्किङ वुमन’

त्यो बेलासम्म हिन्दी कमर्सियल फिल्महरूमा प्रायः शहरकी वा गाउँकी हिरोइन केवल ‘प्रेमिका’ मात्र हुन्थिन् । ‘वर्किंग वुमन’ अर्थात् काम गर्ने महिला हुन्थिनन् ।

तर रामगढकी बसन्ती (हेमा मालिनी) ड्राइभिङ सिटमा महिला पनि हुन सक्छिन् भन्ने देखाइन् । उनी घरको चार घेराबाट बाहिर निस्केर बाहिर काम गर्थिन् । इज्जतका साथ कमाउँथिन् । र, लजालु नायिकाहरू भन्दा फरक भएर कसैसँग नडराई आफ्नो कुरा भन्थिन् ।

यसरी शोलेले नायिकालाई ग्लामरमा सीमित नगरेर एक कामकाजी महिला देखाएको थियो ।

परम्पराभन्दा बाहिरको महिला प्रेम

निर्देशक सिप्पीले आफ्नो अघिल्लो फिल्म ‘अन्दाज’मा पनि विधवा महिलाको प्रेमको कुरा गरेका थिए । त्यो समयको समाजमा प्रायः यस्ता महिलाहरूको लागि प्रेम, श्रृंगार वा जीवनको नयाँ सुरुवातको कथा कमै हुन्थ्यो । यद्यपि अन्दाजुको कथा नै त्यही थियो ।

तर शोलेजस्तो मसलेदार फिल्ममा पनि सिप्पीले राधा (जया बच्चन) को चरित्रमार्फत प्रेम उमेर, परिस्थिति वा समाज अनुसार हुँदैन भनेर स्षट भनेका छन् ।

फिल्ममा एक ससुरा आफ्नी विधवा बुहारीको फेरि विवाह गराउने प्रयास गर्छन्, त्यो पनि एक यस्तो मान्छेसँग जो अपराधी थियो । जुन आफैंमा प्रगतिशील सोच र परम्पराभन्दा बाहिर जाने विद्रोह थियो ।

गब्बर सिंह–खलनायकभन्दा बढी

शोलेभन्दा पहिलेका हिन्दी सिनेमामा अविस्मरणीय खलनायकहरू आइसकेका थिए । तर शोलेको खलनायक गब्बर सिंह त्यो समयका लागि बिल्कुलै नयाँ र क्रान्तिकारी थिए ।

प्रायः सुटबुटमा देखिने सहरी शैलीका खलनायकहरूभन्दा गब्बर सिंह पूरै फरक थियो । ऊ जंगलमा बस्ने, धुलोले लतपतिएको र निर्मम डाकु थियो । आफ्नै ग्याङका साथीहरूलाई पनि नसोची मारिदिने खलनायक थियो ।

गब्बरसिंहले ठाकुरको पूरै परिवारको हत्या गर्छ । तर रगत नदेखाई पनि गब्बरको छवि यति भयानक र गहिरो बनाइएको छ कि उनलाई ५० वर्ष बितिसकेपछि पनि भारतीय सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो खलनायक मानिन्छ ।

………

एउटै फिल्ममा धेरै विधा समेट्ने बलिउडको विशेषता पुरानै हो । त्यो कुरा शोलेमा पनि छ । तर एक्सन, रोमान्स, कमेडी, इमोसन, थ्रिल सबै भावनाहरूलाई शोलेमा बेजोड तरिकाले सन्तुलन गरिएको छ ।

यसको सिनेम्याटोग्राफी, ब्याकग्राउन्ड स्कोर, एडिटिङ र कथाको तालमेल उस्तै छ । जसमार्फत हिन्दी सिनेमाका धेरै स्टेरियोटाइप्सलाई ध्वस्त गर्दै शोले सर्वकालीन बनेको छ ।

सप्ताहान्त
शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?

शोले : पुरानो कथ्य तोड्दै कसरी सर्वकालीन बन्यो ?
नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति
भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म

भाइचारा बुझाउने यी सात फिल्म
वासना र विभेद

वासना र विभेद
माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता

माओको पार्थिव शरीर हेर्ने त्यो व्यग्रता
अलास्का घुम्दाका यादहरू

अलास्का घुम्दाका यादहरू
फूलको तर्क 

फूलको तर्क 
चिसोदेखि डराउने मान्छेको शरीर हिउँमा गाड्दै हुनुहुन्छ ?

चिसोदेखि डराउने मान्छेको शरीर हिउँमा गाड्दै हुनुहुन्छ ?
च्यापिंदै-बाङ्गिंदै-झुण्डिंदै : आहा राजधानीको सार्वजनिक यातायात !

च्यापिंदै-बाङ्गिंदै-झुण्डिंदै : आहा राजधानीको सार्वजनिक यातायात !
‘खुशीको गाउँ’ भुटानबाट लखेटिएकाको व्यथा, संघर्षपूर्ण कथा

‘खुशीको गाउँ’ भुटानबाट लखेटिएकाको व्यथा, संघर्षपूर्ण कथा
मध्यरातमा भाले बासेपछि 

मध्यरातमा भाले बासेपछि 
च्छो-रोल्पा यात्रा : मातृत्व, प्रकृति र आत्मसन्तुष्टिको कथा

च्छो-रोल्पा यात्रा : मातृत्व, प्रकृति र आत्मसन्तुष्टिको कथा
गब्बर सिंह–
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युक्रेनबारे ट्रम्प-पुटिन वार्ता : प्रगतिउन्मुख, ठोस सम्झौता बिना अन्त्य

युक्रेनबारे ट्रम्प-पुटिन वार्ता : प्रगतिउन्मुख, ठोस सम्झौता बिना अन्त्य
टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र बंगलादेश ‘ए’ भिड्दै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : नेपाल र बंगलादेश ‘ए’ भिड्दै
यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर   

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर   
प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा लिभरपुलको विजयी सुरुवात

प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा लिभरपुलको विजयी सुरुवात
मनसुनको अवस्था कमजोर, यी प्रदेशहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावन

मनसुनको अवस्था कमजोर, यी प्रदेशहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावन
नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

नसीरुद्दीन शाह : सिनेमा, समाज र राजनीति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित