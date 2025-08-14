जसपा नेपालको कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा १६ भदौ बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म धर्ना दिएको छ।
- महासंघले काठमाडौंको बालकुमारीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेर ध्यानाकर्षण बुझाएको छ।
- यसअघि महासंघले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पनि धर्ना दिएको थियो।
१६ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि असन्तुष्टि राख्दै आएको शिक्षक महासंघले आज जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
काठमाडौंको बालकुमारीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।
बिहान ११:०० बजेदेखि दिउँसो १:०० बजेसम्म २ घण्टा उनीहरूल् सो कार्यालयमा पुगेर धर्ना बस्ने र ध्यानाकर्षण बुझाउने काम गरेका हुन् ।
यसअघि महासंघले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा पनि पुगेर धर्ना दिइसकेको छ ।
