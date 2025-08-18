+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

२०८२ भदौ १६ गते १७:३५ २०८२ भदौ १६ गते १७:३५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बुढ्यौलीमा मधुमेह, मोतियाबिन्दु, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस र मानसिक समस्या देखिन सक्छन् र मनोरोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ।
  • औषधि सुरक्षित ठाउँमा राख्न, औषधिको सूची बनाउने, गलत औषधि नलिन दोहोरो जाँच गर्ने र डाक्टरको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।

बढ्दो उमेरसँगै शरीरमा विभिन्न रोगहरूले बास गर्छन् । शरीर कमजोर हुँदै जान्छ । मधुमेह, मोतियाबिन्दु, उच्च रक्तचाप, कम सुन्ने समस्या, हृदय रोग, जोर्नी दुख्ने आर्थराइटिस लगायतका समस्या देखिन सक्छन् । त्यसैगरी, मानसिक समस्याहरू डिप्रेसन, डिमेन्सिया, निद्राको समस्या आदि देखा पर्न सक्छन् ।

बुढ्यौली जीवनको एक चरण हो । यो अवस्थामा रोग लाग्ने सम्भावना रहन्छ । शहरीकरणका कारण धेरै कुराहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्तोमा बुढापाकालाई मानिसहरूले उचित प्रतिक्रिया दिँदैनन् र उनीहरूसँग टाढा रहने प्रयास गर्छन् ।

यसले गर्दा बुढापाकाहरू डिप्रेसनमा पनि पर्छन् ।  बुढ्यौलीमा यी रोगहरूले शरीरलाई हानि नपुगोस् भनेर मनोरोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ । त्यसपछि औषधिको लामो सूची सुरु हुन्छ । कहिलेकाहीँ केही औषधिहरू जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ढल्कँदो उमेरसँगै औषधि सेवन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ, नत्र फाइदाको सट्टा हानि हुन सक्छ । धेरै अनुसन्धानले अनुसार ६५ वर्षभन्दा माथिका धेरै व्यक्तिहरू औषधिमा निर्भर हुन्छन् ।  त्यसैले औषधिको व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

बुढापाकाको औषधिमा कसरी ध्यान दिने ?

१. सबै औषधि र भिटामिन एकै ठाउँमा राख्ने

यदि औषधिहरू फरक–फरक ठाउँमा राखिन्छ भने, तिनलाई एकै ठाउँमा राख्दा घरका बुढापाकालाई धेरै सजिलो हुन्छ । कहिलेकाहीँ घरमा अन्य सदस्य नहुन पनि सक्छन्,  यस्तोमा बुढापाकाले आफैं औषधि लिन सक्छन् । तर, औषधि फरक-फरक ठाउँमा राखियो भने वृद्धवृद्धाले केही औषधिहरू लिन बिर्सन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि, कतिपयले भान्सामा केही चक्की राख्छन् भने कतिपयले बेड वा अन्य ठाउँमा । तर धेरै औषधिहरू एकै समयमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा फरक–फरक ठाउँमा राखिएका औषधिहरूको कारण तिनहरू छुट्न सक्छन् । जसले औषधिको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ ।  त्यसैले, कुन औषधि कहिले र कसरी लिने भन्ने कुरा डाक्टरसँग राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ । समय वा मात्रामा लापरबाहीले थप जोखिममा पार्न सक्छ । यदि वृद्धवृद्धा आफैंले औषधि लिन्छन् भने, मोबाइलमा समयको रिमाइन्डर सेट गर्नुपर्छ।

२. औषधिलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस्

सामान्यतया, औषधिलाई चिसो र सुख्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसको मतलब औषधिहरूलाई सावधानीपूर्वक राख्नुपर्छ । नत्र चिसो र घामले औषधिको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ । औषधिहरूलाई बालबालिका वा घरपालुवा जनावरको पहुँच भन्दा टाढा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।  विशेष ठाउँमा राख्नुपर्ने औषधिका लागि डाक्टर वा फार्मासिस्टको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।

३. औषधिको सूची बनाउने र कायम राख्ने

नकारात्मक औषधि अन्तरक्रियाबाट बच्न, बुढापाकाले कुन–कुन नियमित औषधिहरू लिइरहेका छन् भन्ने जान्न जरुरी छ । त्यसैले, उनीहरूको औषधि, भिटामिन तथा पूरक तत्वहरूको अप–टु–डेट सूची राख्नुपर्छ ।

औषधिको नाम, यो कुन समस्याका लागि प्रयोग हुन्छ त्यसको जानकारी राख्नुपर्छ । दिनमा ती औषधि दिनमा कति पटक लिइन्छ खाने वा प्रयोग गर्ने भन्ने टिपोट गर्दा सहज हुन्छ । डाक्टरले तोकेको प्रत्येक औषधि बुढापाकाले सही रूपमा लिइरहेका छन् कि छैनन जानकारी राखिराख्नुपर्छ ।

औषधिहरू छोटो अवधिका लागि हो वा दीर्घकालीन प्रयोगका लागि त्यो जानकारी राख्न आवश्यक छ । औषधिको म्याद सकिने मिति र बुढापाकाले कुनै औषधि दोहोर्‍याएर नलिउन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

४. गलत औषधि नलिउन भनेर दोहोरो जाँच गर्ने

केही बुढापाकाले धेरै औषधि, भिटामिन वा पूरकहरू लिइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा अन्य कुनै गलत औषधि नलिउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । डाक्टर वा फार्मासिस्टसँग कुनै अन्तरक्रिया नहोस् भनेर अनलाइन ड्रग इन्टरएक्शन चेकर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

५. औषधिको निर्देशन स्पष्ट छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्

औषधिसँगै डाक्टरको निर्देशन पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  यदि यो पालना गरिएन भने औषधिले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ । त्यसैले, डाक्टरले जे भन्छन्, त्यसको पालना गर्नु जरुरी छ । यसले नकारात्मक औषधि अन्तरक्रिया र साइड इफेक्टको जोखिम कम गर्छ ।

बुढापाकाले एकै समयमा कुन–कुन औषधि लिन सुरक्षित छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । केही औषधिहरू खानुअघि केही खानुपर्ने हुन्छ, भने केही खाली पेटमा लिनुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै अनिश्चितता छ भने, डाक्टरसँग स्पष्टीकरण र विस्तृत निर्देशन लिनुपर्छ ।

औषधि बुढाबुढी
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ

नेपालमा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै रक्तदानको रेकर्ड

नेपालमा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै रक्तदानको रेकर्ड

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

ट्रेन्डिङ

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)
प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा

प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा
डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान

डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान
नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा

नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

फिचर

सबै
घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
औषधि ज्ञान

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ
वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा
स्वास्थ्य समाचार

वात्सल्यको यात्रा र सन्तानसुखको कथा

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम
आयुर्वेद

नेपालमा तत्काल आवश्यक छ ‘बी.फार्मेसी आयुर्वेद’ कार्यक्रम

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ
खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?
आहार तथा पोषण

तितो र टर्रो खानेकुरा साँच्चै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ?