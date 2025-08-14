+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सैयारा’ स्टार अनित पड्डा काठमाडौंको घुमफिरमा (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते २२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड फिल्म 'सैयारा'ले नेपाली बक्सअफिसमा यसवर्ष सर्वाधिक कमाउने विदेशी फिल्मको रेकर्ड राखेको छ।
  • अमेजन प्राइम भिडियोको सिरिज 'बिग गल्र्स डन्ट क्राइ'की को-स्टार अनित पड्डा अहिले काठमाडौंमा घुमघाममा व्यस्त छिन्।
  • अनित पड्डाको ओटीटी सिरिज 'न्याय' आउने तयारीमा छ र मनीष शर्माको रोमान्टिक फिल्ममा पनि उनको अभिनय हुने चर्चा छ।

काठमाडौं । बलिउडको ब्लकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ले विश्वभर उछाल कमाइ गर्‍यो । यो फिल्मले नेपाली बक्सअफिसमा समेत यसवर्ष सर्वाधिक कमाउने विदेशी फिल्मको रेकर्ड राख्यो ।

यतिबेला सोही फिल्मकी डेब्यू अभिनेत्री अनित पड्डा घुमघामको लागि काठमाडौंमा छिन् । अमेजन प्राइम भिडियोको सिरिज ‘बिग गल्र्स डन्ट क्राइ’ को-स्टार ल्हाकिलासँगै अनित अहिले नेपाली राजधानीको घुमघाममा ब्यस्त छिन् ।

नेपाली अभिनेत्री तथा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ल्हाकिाले घुमघामका आकर्षक र रमाइला फोटो तथा भिडियो सेयर गरेकी छन् । यी दुईले उक्त सिरिजमा सहकार्य गरेका थिए ।

यी दुई बेस्टीले बौद्ध स्तुपादेखि कराओकेमा रमाइलो गरेको, सडकमा हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ । ल्हाकिला लेख्छिन्, ‘विशेष अनित पड्डा । शब्द छैन, यो स्टारको लागि केवल माया । साथै, मैले उनको यात्रा १००% सार्थक बनाएँ, म वाचा गर्छु ।’

‘सैयारा’को सफलतापछि अभिनेत्री पड्डा अहिले घुमघाममा ब्यस्त छिन् । कामको कुरा गर्दा, पड्डाको ओटीटी सिरिज ‘न्याय’ आउने तयारीमा छ । यसबाहेक, मनीष शर्माको एक रोमान्टिक फिल्ममा पनि उनले खेल्ने चर्चा छ ।

सैयारा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आँधी ल्याएका बलिउडको ‘सैयारा’ र हलिउडको ‘सुपरम्यान’ ओटीटीमा कहिले आउँछन् ?

आँधी ल्याएका बलिउडको ‘सैयारा’ र हलिउडको ‘सुपरम्यान’ ओटीटीमा कहिले आउँछन् ?
नेपालमा ‘सैयारा’को कमाइ ९ करोड नाघ्यो

नेपालमा ‘सैयारा’को कमाइ ९ करोड नाघ्यो
‘सैयारा’ले अहिलेसम्म नेपाली बक्सअफिसमा कति कमायो ?

‘सैयारा’ले अहिलेसम्म नेपाली बक्सअफिसमा कति कमायो ?
‘सैयारा’को नेपाली भर्सनमा रोमान्टिक इभा र कुन्साङ

‘सैयारा’को नेपाली भर्सनमा रोमान्टिक इभा र कुन्साङ
‘सैयारा’ कोरियाली फिल्मको रिमेक हो भन्ने दाबीमा कति सत्यता छ ?

‘सैयारा’ कोरियाली फिल्मको रिमेक हो भन्ने दाबीमा कति सत्यता छ ?
‘सैयारा’ को टाइटल गीत स्पोटीफाईको ‘ग्लोबल ट्रेन्डिङ’ को शीर्ष स्थानमा

‘सैयारा’ को टाइटल गीत स्पोटीफाईको ‘ग्लोबल ट्रेन्डिङ’ को शीर्ष स्थानमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित