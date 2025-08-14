‘सैयारा’ स्टार अनित पड्डा काठमाडौंको घुमफिरमा (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउड फिल्म 'सैयारा'ले नेपाली बक्सअफिसमा यसवर्ष सर्वाधिक कमाउने विदेशी फिल्मको रेकर्ड राखेको छ।
- अमेजन प्राइम भिडियोको सिरिज 'बिग गल्र्स डन्ट क्राइ'की को-स्टार अनित पड्डा अहिले काठमाडौंमा घुमघाममा व्यस्त छिन्।
- अनित पड्डाको ओटीटी सिरिज 'न्याय' आउने तयारीमा छ र मनीष शर्माको रोमान्टिक फिल्ममा पनि उनको अभिनय हुने चर्चा छ।
काठमाडौं । बलिउडको ब्लकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ले विश्वभर उछाल कमाइ गर्यो । यो फिल्मले नेपाली बक्सअफिसमा समेत यसवर्ष सर्वाधिक कमाउने विदेशी फिल्मको रेकर्ड राख्यो ।
यतिबेला सोही फिल्मकी डेब्यू अभिनेत्री अनित पड्डा घुमघामको लागि काठमाडौंमा छिन् । अमेजन प्राइम भिडियोको सिरिज ‘बिग गल्र्स डन्ट क्राइ’ को-स्टार ल्हाकिलासँगै अनित अहिले नेपाली राजधानीको घुमघाममा ब्यस्त छिन् ।
नेपाली अभिनेत्री तथा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ल्हाकिाले घुमघामका आकर्षक र रमाइला फोटो तथा भिडियो सेयर गरेकी छन् । यी दुईले उक्त सिरिजमा सहकार्य गरेका थिए ।
यी दुई बेस्टीले बौद्ध स्तुपादेखि कराओकेमा रमाइलो गरेको, सडकमा हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ । ल्हाकिला लेख्छिन्, ‘विशेष अनित पड्डा । शब्द छैन, यो स्टारको लागि केवल माया । साथै, मैले उनको यात्रा १००% सार्थक बनाएँ, म वाचा गर्छु ।’
‘सैयारा’को सफलतापछि अभिनेत्री पड्डा अहिले घुमघाममा ब्यस्त छिन् । कामको कुरा गर्दा, पड्डाको ओटीटी सिरिज ‘न्याय’ आउने तयारीमा छ । यसबाहेक, मनीष शर्माको एक रोमान्टिक फिल्ममा पनि उनले खेल्ने चर्चा छ ।
