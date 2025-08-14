+
यती एयरलाइन्स र उपायबीच साझेदारी, ‘यती डोर टु डोर कार्गो सेवा’ सञ्चालन हुने

ग्राहकले यती एयरलाइन्समा कार्गो पठाउन उपायको अत्याधुनिक लजिस्टिक्स प्लेटफर्म उपाय कम्प्लिट प्रयोग गरी घरमै बसीबसी ‘डोर टु डोर कार्गो सेवा’ बुक गर्न सक्नेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १८ गते १५:१६

  • यती एयरलाइन्सले उपाय सिटी कार्गोसँग साझेदारी गरी 'यती डोर टु डोर कार्गो सेवा' सञ्चालनमा ल्याउँदैछ।
  • ग्राहकले उपाय कम्प्लिट प्लेटफर्ममार्फत घरमै बसीबसी कार्गो बुकिङ र रियल–टाइम ट्र्याकिङ गर्न सक्नेछन्।
  • सेवामा घरमै सामान संकलन र डेलिभरी, डिजिटल बुकिङ, विकल्प सुविधा र आगामी एआई प्रविधि लागू गर्ने तयारी छ।

१८ भदौ, काठमाडौं। नेपालमा हवाइ कार्गो सेवा थप डिजिटल बनाउन यती एयरलाइन्सले ‘यती डोर टु डोर कार्गो सेवा’ सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । उपाय सिटी कार्गो प्रालिसँग रणनीतिक साझेदारी गरी यतीले यो सेवा सुरुवात गर्न लागेको हो ।

ग्राहकले यती एयरलाइन्समा कार्गो पठाउन उपायको अत्याधुनिक लजिस्टिक्स प्लेटफर्म उपाय कम्प्लिट प्रयोग गरी घरमै बसीबसी ‘डोर टु डोर कार्गो सेवा’ बुक गर्न सक्नेछन् ।

अब कार्गो पठाउन एयरपोर्ट वा कार्यालय धाउनु नपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उपायले बुकिङ अनुसार ग्राहकको घरमै सामान लिन आउने र गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिने सेवा प्रदान गर्ने छ ।

यस्ता छन् सुविधा

घरमै संकलन र डेलिभरी : घरमै आइपुग्ने र तोकिएको स्थानसम्म पुर्‍याउने सुविधा ।

डिजिटल बुकिङ र ट्र्याकिङ : मोबाइल वा वेबमार्फत सजिलै बुकिङ गर्न सकिने र सामानको स्थिति रियल–टाइममा ट्र्याक गर्न सकिने ।

विकल्प सुविधा : चाहना अनुसार उपाय हबमा कार्गो छाड्न वा परम्परागत एयरपोर्ट–टु–एयरपोर्ट सेवा लिन सकिने ।

‘यती एयरलाइन्ससँगको यो साझेदारीले नेपालको कार्गो सेवा क्षेत्रमा नवीन युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । ‘उपाय कम्प्लिट अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत हामी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्दैछौं, जसले ग्राहकलाई पूर्ण पारदर्शी र विश्वासिलो सेवा अनुभव प्रदान गर्ने छ,’ उपायका प्रबन्ध निर्देशक सुमन रायमाझीले भने ।

यो सेवा सुरुवात गर्नुको मुख्य उद्देश्य बताउँदै यती एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले भने, ‘यती एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता सदैव नेपाललाई छिटो र भरपर्दो रूपमा जोड्ने हो, उपायको प्रविधि र दक्षता तथा हाम्रो हवाई सञ्जाल संयोजन हुँदा देशभरिका व्यवसाय र व्यक्तिगत ग्राहकका लागि विश्वसनीय कार्गो सेवा सम्भव हुनेछ ।’

दुवै कम्पनीले आगामी दिनमा सेवा अझ आधुनिक बनाउन एआई आधारित रुट अनुकूलन, स्वचालित हबहरू र डेटा–आधारित लजिस्टिक समाधान जस्ता नवीन प्रविधि लागु गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।

