+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीको निष्कर्ष- महामन्त्रीलाई कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार हुँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते २२:२१

२० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूले कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानत: महामन्त्रीहरूलाई नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थगित गरेको विषय उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उक्त अधिकार नभएको निष्कर्ष कानुन व्यवसायीहरूले निकालेका हुन् ।

आइतबार कानुन व्यवसायीहरू शेर बहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपाल कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, कविता कार्की, जनकराज श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायतले गरेको छलफलमा उक्त निष्कर्ष निक्लिएको हो ।

‘महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ,’ कानुन व्यवसायीहरूले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘अब महामन्त्रीले हुस १८ कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन ।’

मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वीकार गरेको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘पछि त्यही माग पत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनु पर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन ।’

विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेश गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेको स्मरण गर्दै उनीहरूले अहिले कुनै पनि पद केन्द्रीय समितिमा रिक्त नरहेको भन्दै उक्त अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि बाधा अड्काउ फकाउनुपर्नेतर्फ पनि कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति कामचलाउ भएको र उसको काम प्रशासनिक काम मात्रै हुने निष्कर्ष कानुन व्यवसायीको छ ।

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशनको विषयले विभाजित भए कांग्रेसले खेप्नुपर्ने कानुनी जटिलता

विशेष महाधिवेशनको विषयले विभाजित भए कांग्रेसले खेप्नुपर्ने कानुनी जटिलता
भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन

भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन
कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो- विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकियो, निर्वाचनमा होमिनू

कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो- विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकियो, निर्वाचनमा होमिनू
कांग्रेसले बोलायो कार्यसम्पादन समितिको बैठक

कांग्रेसले बोलायो कार्यसम्पादन समितिको बैठक
देउवाले बोलाए आफू निकट शीर्ष नेताको बैठक

देउवाले बोलाए आफू निकट शीर्ष नेताको बैठक
महामन्त्रीद्वयलाई कानुनविद्ले भने- विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्नँ

महामन्त्रीद्वयलाई कानुनविद्ले भने- विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्नँ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित