+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माइतीघरमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत ६ गते १३:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले ६ चैतमा माइतीघरमा सहकारी पीडितहरूको लागि प्रदर्शन गरेको छ।
  • प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सहकारी सञ्चालकहरूको तस्वीर टाँसेर 'सबै बचत फिर्ता गर' लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेको बताएका छन्।
  • सहकारी पीडितहरूले विगत ४५ महिना देखिको आन्दोलन जारी राख्दै पुनः सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ।

६ चैत, काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले शुक्रबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सहकारीका सञ्चालकहरूको तस्वीर समेत टाँसेर तयार पारिएको ब्यानर बोकेका छन् ।

‘सबै बचत फिर्ता गर’, ‘सञ्चालकको प्रवृत्ति अनुसार कारबाही गर्ने विधान बनोस्’, ‘विगत ४५ महिना देखिको आन्दोलन जारी छ’, लगायतका प्लेकार्डहरू प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बोकेका छन् ।

सहकारी पीडितहरू यसअघि पनि लगातार सडक प्रदर्शनमा उत्रिइरहेका छन् ।

तस्वीरहरू :

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
प्रदर्शन
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित