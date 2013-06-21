इरान जापानी जहाजलाई होर्मुज स्ट्रेटको मार्ग दिन तयार

७ चैत, काठमाडौं । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले होर्मुज स्ट्रेटको मार्ग भएर जापानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवागमनमा अनुमति दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले जापानको ‘क्योडो न्युज’ सँग इरान होर्मुज स्ट्रेट भएर जापानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवत–जावतका लागि अनुमति दिन तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘क्योडो न्युज’ अनुसार अरागचीले प्रतिबन्ध अस्थायी रूपले हटाउने उद्देश्यले जापानी पक्षसँग पहिलेबाट नै कुराकानी सुरू भइसकेको बताएका छन् र
अरागचीको भनाइपछि जापान सरकारका एक अधिकारीले ‘क्योडो न्युज’ सँगको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘प्रतिबन्ध हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका इरानी पक्षका साथ सोझो कुराकानी गर्नु हो ।’
समाचार अनुसार ती अधिकारीले अमेरिकाको उक्साहटबाट जोगिनका लागि अत्यधिक सावधानी अपनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
Advertisment
