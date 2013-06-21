बागमती सफाइ महाअभियान ६७१ औँ शृङ्खला : तीन मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियानको शनिबार ६७१ औँ शृङ्खला हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १४:३३

७ चैत, काठमाडौं । सिनामंगलस्थित बागमती पुल क्षेत्रमा सफाइ गरी तीन मेट्रिकटन नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । । ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियान अन्तर्गत शनिवार फोहोर व्यवस्थापन गरिएको हो ।

सफाइमा पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिका-९ का वडा सदस्य नवराज अधिकारी, अधिकार सम्पन्न बागमती समितिका कर्मचारीसहित बागमती सफाइ अभियानकर्मीको उपस्थिति रहेको अभियाकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए ।

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियानको शनिबार ६७१ औँ शृङ्खला हो । महाअभियान सुरु भएदेखि प्रत्येक शनिबार बिहान करिब दुई घण्टा बागमती नदीमा सफाइ हुने गरेको छ ।

बागमती सफाइ महाअभियानबाट प्रभावित भएर काठमाडौंमा यसका सहायक नदी, चक्रपथका विभिन्न खण्ड र राजधानी बाहिरका नदी क्षेत्रमा सफाइ अभियान सुरु भएको छ । सफाइ अभियानका क्रममा पछिल्लो समय कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाएर नकुहिने फोहर सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । –रासस

'नौरोज'को अवसरमा ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई पुटिनको शुभकामना
'इतिहासको ब्याज' मा होइन, 'भविष्यको लगानी' मा ध्यान दिऔं : सुरेन्द्र पाण्डे
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष भन्छन्- कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो
ट्रम्पको नयाँ दावा- इरान युद्धमा लक्ष्यको करिब छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ
आर्मीका विनोद र पूर्णलक्ष्मीलाई लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय पिस म्याराथनको उपाधि
कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निषेधाज्ञा

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

