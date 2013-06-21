तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय बेपत्ता

पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय पर्यटक बेपत्ता भएका छन् ।

कमल अधिकारी कमल अधिकारी
२०८२ चैत ८ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय पुरुष पर्यटक बेपत्ता भएका छन्।
  • बेपत्ता हुनेहरू पाँच जनाको समूहमा थिए र स्थानीय प्रहरी टोली खोजी कार्यमा जुटेका छन्।
  • बेपत्ता हुनेहरूको नाम र ठेगाना खुल्न बाँकी छ।

८ चैत, पाल्पा । पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय पर्यटक बेपत्ता भएका छन् । तिनाउ गाउँपालिका-३, दोभान ड्यामसाइडस्थित जलविद्युत आयोजनाको हेडबक्सनजिक उनीहरू डुबेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार ५ जनाको समूहमा रहेका उनीहरूमध्ये २ जना पुरुष बेपत्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी होमप्रकाश चौधरीका अनुसार उनीहरू डुबेर बेपत्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र दोभान प्रहरी चौकीको टोली खोजी कार्यमा जुटेको छ । बेपत्ता हुनेहरूको नाम र ठेगाना खुल्न बाँकी छ ।

