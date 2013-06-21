रौतहटमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ बसन्तपुरमा करेन्ट लागेर ८४ वर्षीया कान्छी देवी चौधरीको मृत्यु भएको छ।
- उनको मृत्यु चपुरस्थित अस्पतालमा उपचारको क्रममा भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
- यस घटनामा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
८ चैत, रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ बसन्तपुरमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
गुजरा नगरपालिका–१ मनहर्वा घर भएकी ८४ वर्षीया कान्छी देवी चौधरीको करेन्ट लागेर आइतबार दिउँसो मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी दिएको छ ।
धारामा जडान भएको विद्युतीय मोटरबाट करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएकी उनको चपुरस्थित चपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
