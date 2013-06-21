तनहुँमा आठ महिनामा १८३ क्षयरोगी उपचार गर्न आए

जिल्लास्थित १११ स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षयरोगीको उपचार हुने गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:५६

९ चैत, दमौली (तनहुँ) । तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षमा १८३ जना क्षयरोगका बिरामी उपचारको दायरमा आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जिल्लाभित्र ती क्षयरोगी भेटिएका हुन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी सुदीप कँडेलका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा क्षयरोगी भेटिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लामा ३१८ क्षयरोगी भेटिएका थिए । त्यसमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उहाँका अनुसार नियमित औषधि सेवन गर्दा क्षयरोग निको हुने दर ९१ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी आव २०८०/८१मा जिल्लामा ३२५ क्षयरोगी भेटिएका थिए । आव २०७९/८० मा २८५ क्षयरोगका बिरामी भेटिएका थिए । जिल्लास्थित १११ स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षयरोगीको उपचार हुने गरेको छ ।

कँडेलका अनुसार १४ स्वास्थ्य संस्थामार्फत् क्षयरोग पहिचानका लागि खकार परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । –रासस

क्षयराेग तनहुँ
रास्वपालाई ‘काम लाग्नसक्छ’ भन्दै बाबुरामले सम्झाए आफ्नो १८ महिने सरकारका काम

परिचय नै नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले कसरी गर्छ कारबाही ?

‘मलाई थाहै थिएन’ भन्ने बयानबाट दुई मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति

एचजेएनबीएलमा टाइम्सको लगातार छैटाैं जित

भौतिकमन्त्री चौलागाईंबाट भेरिकरिडोरको अनुगमन

पाथीभरा दर्शनमा आएका एक बालकको मृत्यु   

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

