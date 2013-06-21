+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नागरिकलाई डर होइन भर दिने गरी काम गर्नुस् : आईजीपी अर्याल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षाकर्मी देख्दा नागरिकमा डर नभई भर महसुस हुनुपर्ने बताएका छन्।
  • अर्यालले पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालको २२औं स्थापना दिवसमा बाहिनीको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको प्रशंसा गरेका छन्।
  • आईजीपीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, भीआईपी सुरक्षा, र आम नागरिक सुरक्षामा बाहिनीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।

१० चैत, काठमाडौं । नागरिकलाई सुरक्षाकर्मी देख्दा डर नभई भर महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले बताएका छन् ।

पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालको २२औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित बाहिनी मुख्यालयमा बोल्दै आईजीपी अर्यालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘सुरक्षाकर्मी देख्दा नागरिकमा डर भन्दा पनि भरको महसुस हुनुपर्छ । हामीले यो सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ आईजीपी अर्यालले भने ।

काठमाडौं उपत्यका राजधानी समेत भएका सुरक्षा हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै अर्यालले बधाई दिएका थिए ।

‘भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, भीआईपी, भीभीआईपीको सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा, बन्द, हड्डतालमा आम नागरिकको सुरक्षामा यस बाहिनीले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ,’ आईजीपी अर्यालले भने ।

परिणामुखी ढंगले जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि उनले मातहतका सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बाहिनीपति तथा डीआईजी सुरेश श्रेष्ठले संगठनको नीति निर्देशनअनुसार बाहिनीले काम गर्दै आएको बताए ।

उपत्यकाको निर्वाचन शान्पिूर्ण सम्पन्न गराउन, उपत्यकामा हुने बन्द हड्ताल, नाराजुलुस बिरोध प्रर्दशन जस्ता गतिविधिमा सुरक्षा प्रदान र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न बाहिनीले काम गरिरहेको बताए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
आईजीपी राजु अर्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित