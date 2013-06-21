नागरिकलाई डर होइन भर दिने गरी काम गर्नुस् : आईजीपी अर्याल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० चैत, काठमाडौं । नागरिकलाई सुरक्षाकर्मी देख्दा डर नभई भर महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले बताएका छन् ।
पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालको २२औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित बाहिनी मुख्यालयमा बोल्दै आईजीपी अर्यालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘सुरक्षाकर्मी देख्दा नागरिकमा डर भन्दा पनि भरको महसुस हुनुपर्छ । हामीले यो सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ आईजीपी अर्यालले भने ।
काठमाडौं उपत्यका राजधानी समेत भएका सुरक्षा हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै अर्यालले बधाई दिएका थिए ।
‘भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, भीआईपी, भीभीआईपीको सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा, बन्द, हड्डतालमा आम नागरिकको सुरक्षामा यस बाहिनीले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ,’ आईजीपी अर्यालले भने ।
परिणामुखी ढंगले जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि उनले मातहतका सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बाहिनीपति तथा डीआईजी सुरेश श्रेष्ठले संगठनको नीति निर्देशनअनुसार बाहिनीले काम गर्दै आएको बताए ।
उपत्यकाको निर्वाचन शान्पिूर्ण सम्पन्न गराउन, उपत्यकामा हुने बन्द हड्ताल, नाराजुलुस बिरोध प्रर्दशन जस्ता गतिविधिमा सुरक्षा प्रदान र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न बाहिनीले काम गरिरहेको बताए ।
