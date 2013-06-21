तम्घासमा ट्राफिक सचेतना अभियान, सुरक्षित यात्रामा जोड

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले ‘सुरक्षित यात्रा, जिम्मेवार नागरिक–सबैको साझा दायित्व’ भन्ने नाराका साथ ट्रफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

अनिल खत्री अनिल खत्री
२०८२ चैत १० गते १३:४३

१० चैत, गुल्मी । सडक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सदरमुकाम तम्घास बजारमा व्यापक ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले ‘सुरक्षित यात्रा, जिम्मेवार नागरिक–सबैको साझा दायित्व’ भन्ने नाराका साथ ट्रफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बजारका विभिन्न स्थानहरूमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँचसँगै सवारी साधनहरूको नियमित ट्राफिक चेकिङ गरिएको थियो । ट्राफिक प्रहरी टोलीले चालकहरूलाई हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गर्ने, सिटबेल्ट बाँध्ने, सवारीको गति नियन्त्रणमा राख्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने तथा ट्राफिक संकेतहरूको पूर्ण पालना गर्न विशेष आग्रह गरेको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ, रोटरी क्लब, बैंकर्स संघ, शिक्षक तथा विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिएका थिए ।

पछिल्लो समय बढ्दो सवारी चाप र लापरवाहीका कारण सडक दुर्घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ का सदस्य बादल श्रेष्ठले भनाइ थियो । नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जिम्मेवार सवारी चालक बन्न सबैलाई आह्वान गरिदएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक चुडामणि पोखरेलले यस्ता अभियानहरू आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले ट्राफिक नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने र उल्लंघनकर्तामाथि आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।

ट्राफिक सचेतना अभियान तम्घास सडक सुरक्षा
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

