किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या

२०८२ चैत १२ गते १३:३३ २०८२ चैत १२ गते १३:३३
डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट

डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट

किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या

  • लिंगमा उत्तेजना नहुने समस्या यौनसम्पर्कका लागि लिंग पर्याप्त कडा नहुने वा लामो समय टिक्न नसक्ने अवस्थालाई जनाउँछ।
  • विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार ४० वर्ष नाघेका आधाभन्दा बढी पुरुषले कहिलेकाहीँ यो समस्या भोग्छन् र २५–४० वर्ष उमेर समूहमा पनि बढ्दै गएको छ।

लिंगमा उत्तेजना नै नहुनु ।

यो समस्या पहिले विशेषत वृद्ध उमेरमा देखिन्थ्यो, तर अहिले कम उमेरका युवाहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिँदै आएको छ । लामो समय काममा बिताउने, मोबाइल र कम्प्युटरको अत्यधिक प्रयोग, अनियमित खानपान, निद्राको कमी र व्यायाम नगर्ने बानीले पुरुषहरूमा लिंग उत्तेजनासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो समस्याले दैनिकीलाई गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।

लिंग उत्तेजना नहुने समस्या भनेको के हो ?

लिंग उत्तेजना नहुने समस्या भनेको यौनसम्पर्कका लागि लिंग पर्याप्त कडा नहुने वा कडा भए पनि लामो समय टिक्न नसक्ने अवस्था हो । कहिलेकाहीँ थकान, तनाव वा मदिराको प्रभावले एक–दुई पटक यस्तो हुनु सामान्य हो । तर यदि यो समस्या पटक–पटक दोहोरिन्छ, नियमित बन्छ र यौन जीवनमा बाधा पुर्‍याउँछ भने यो समस्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यो अवस्थामा लिंगमा रगतको प्रवाह राम्रोसँग नहुने वा स्नायु प्रणालीमा समस्या हुने गर्छ । यसले यौन इच्छामा पनि कमी ल्याउन सक्छ ।

यो समस्या कति सामान्य हो ?

यो समस्या सामान्य छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन । विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार ४० वर्ष नाघेका आधाभन्दा बढी पुरुषले कहिलेकाहीँ यो समस्या भोग्छन् । तर अचम्मको कुरा के छ भने अहिले २५–४० वर्ष उमेर समूहमा पनि यो उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तनाव, डिजिटल लत, निष्क्रिय जीवनशैली र असन्तुलित खानपान मुख्य कारण बनेका छन् ।

नेपालमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक नभए पनि यो समस्या लिएर अस्पताल र क्लिनिक धाउने युवाको संख्या बढ्दो छ । यो समस्या कुनै खास वर्ग, जाति वा ठाउँमा सीमित छैन । धनी-गरिब, शहर-गाउँ सबैलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम बढ्छ तर युवावस्थामा देखिनुले जीवनशैलीको गलत प्रभाव स्पष्ट देखाउँछ ।

स्वास्थ्यसँग जोडिएको मुख्य जड

यो समस्याको ठूलो हिस्सा शारीरिक कारणले हुन्छ । मधुमेहका कारण लामो समयसम्म रगतमा चिनीको मात्रा उच्च रहँदा नसा र रक्तनलीलाई क्षति पुर्‍याउँछ, जसले लिंगमा रगत पुग्न गाह्रो हुन्छ ।

उच्च रक्तचाप र मुटुरोगले रक्तनली साँघुरो बनाउँछ । मोटोपनले हार्मोन सन्तुलन बिगार्छ र रक्तप्रवाह घटाउँछ ।

टेस्टोस्टेरोनको कमीले यौन इच्छा र उत्तेजना दुवै प्रभावित गर्छ । धूम्रपानले रक्तनलीलाई कडा बनाउँछ, मदिरा र लागूपदार्थले स्नायु प्रणाली कमजोर पार्छ ।

केही औषधि (उच्च रक्तचाप वा डिप्रेसनका)ले पनि यो समस्या निम्त्याउछ । यी शारीरिक कारणहरू प्रायः एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । नियमित जाँच र जीवनशैली सुधारले यिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

मानसिक कारण

मानसिक कारणहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । निरन्तर कामको दबाब, तनाव र चिन्ताले यौन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई नै प्रभावित गर्छ । डिप्रेसनले आत्मविश्वास घटाउँछ र यौन इच्छा हराउँछ ।

सम्बन्धमा भावनात्मक दूरी वा झगडाले पनि असर पार्छ । एकपटक समस्या आएपछि फेरि असफल हुने डरले अझ बढी तनाव सिर्जना गर्छ जसलाई ‘प्रदर्शन चिन्ता’ भनिन्छ ।
यी मानसिक कारणहरूले शारीरिक समस्या पनि निम्त्याउन सक्छन् । काउन्सेलिङ, ध्यान, योग र पार्टनरसँग खुला कुराकानीले यस्ता कारणहरू हटाउन सकिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य बलियो भएपछि शारीरिक सुधार छिटो हुन्छ ।

समस्या कसरी चिन्ने ?

मुख्य लक्षणहरू यस प्रकार छन्

– लिंग पर्याप्त कडा नहुनु

– कडा भए पनि यौनसम्पर्कको समयसम्म नटिक्नु

– यौन इच्छा घट्नु

– यौन विचारले डर वा असुरक्षा महसुस हुनु ।

यी लक्षण एक–दुई पटक देखिनु सामान्य हो तर, बारम्बार र नियमित भएमा विशेषज्ञसँग जाँच गर्नुपर्छ ।

जीवनमा पार्ने गहिरो असर

यो समस्या यौन जीवनमा मात्र सीमित हुँदैन । आत्मविश्वास घट्छ, पुरुषत्वमाथि शंका जाग्छ । वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव बढ्छ, पार्टनरसँग दूरी आउनसक्छ । मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन्छ, चिन्ता, डिप्रेसन र निराशा बढ्छ । यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, किनकि यसले समग्र जीवनको गुणस्तर घटाउँछ ।

के उपचार सम्भव छ ?

उपचार धेरै तरिकाबाट सम्भव छ । पहिले जीवनशैली सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसका लागि नियमित व्यायाम, सन्तुलित खाना, राम्रो निद्रा र धूम्रपान–मदिरा छोड्नु उचित हुन्छ ।

चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले रगत प्रवाह सुधार गर्छ । मानसिक कारण भए काउन्सिल प्रभावकारी हुन्छ । हार्मोनको कमीमा थेरापी र गम्भीर
अवस्थामा शल्यक्रिया विकल्प छन् । सबै उपचार समयमै गर्दा सफलता दर उच्च हुन्छ ।

के गर्नु हुँदैन ?

समस्या लुकाउनु, इन्टरनेटतिर हेरेको भरमा औषधि किनेर खानु, झारफुक वा अप्रमाणित उपचारमा भर पर्नु खतरनाक हुन्छ । यस्ता गल्तीले स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ ।

पुरुष लिंग उत्तेजना
डा. अनिलपुकार साह
डा. अनिलपुकार साह
कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट

मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : १६१५१ एमबीबीएस (गोल्ड मेडलिस्ट), एफसीपीएस हाल वीरगञ्जस्थित नेपाल मेडिसिटी वयोधा अस्पतालमा कार्यरत

सम्बन्धित खबर

किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या

किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या

डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट

क्यान्सर उपचारमा प्रभावकारी विकल्प बन्दै रोबोटिक सर्जरी

क्यान्सर उपचारमा प्रभावकारी विकल्प बन्दै रोबोटिक सर्जरी

रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको समस्या बढ्दै, चालु आर्थिक वर्षमा ६५ जनाको मृत्यु

सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको समस्या बढ्दै, चालु आर्थिक वर्षमा ६५ जनाको मृत्यु

इच्छामृत्युबाट विदा भए हरिश राणा तर उनका अंग अझै रहनेछन् मानव शरीरमा

इच्छामृत्युबाट विदा भए हरिश राणा तर उनका अंग अझै रहनेछन् मानव शरीरमा

नाम्चेमा पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क क्लिनिक

नाम्चेमा पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क क्लिनिक

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने

वीरमा पहिलो पटक ‘स्पेक्ट-सिटी, शरीरका अंगले कति काम गरिरहेका छन् भन्ने खुल्ने
डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने

डा. विशाल बुवाको हेरचाह गर्न बेलायत गएका थिए, सयौं वृद्ध-वृद्धाको सहारा बने
मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

मस्तिष्कको रहस्यमय पिनियल ग्रन्थी, जसले नियन्त्रण गर्छ चेतना

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

फिचर

सबै
किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या
यौन तथा प्रजनन रोग

किन हुँदैन यौन उत्तेजना ? कम उमेरका पुरुषमा बढ्दैछ समस्या

डा. अनिलपुकार साह

डा. अनिलपुकार साह कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट
क्यान्सर उपचारमा प्रभावकारी विकल्प बन्दै रोबोटिक सर्जरी
स्वास्थ्य समाचार

क्यान्सर उपचारमा प्रभावकारी विकल्प बन्दै रोबोटिक सर्जरी

रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

रोग लागे पनि बाँच्न पाउने गरिबको अधिकार कसरी सुनिश्चित होला ?

इच्छामृत्युबाट विदा भए हरिश राणा तर उनका अंग अझै रहनेछन् मानव शरीरमा

इच्छामृत्युबाट विदा भए हरिश राणा तर उनका अंग अझै रहनेछन् मानव शरीरमा

नाम्चेमा पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क क्लिनिक
स्वास्थ्य समाचार

नाम्चेमा पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क क्लिनिक

पुरुषहरूमा बाँझोपन : कुन उमेरपछि सावधान हुनुपर्छ ?
यौन तथा प्रजनन रोग

पुरुषहरूमा बाँझोपन : कुन उमेरपछि सावधान हुनुपर्छ ?

डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ