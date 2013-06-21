निष्पक्ष रूपमा सभामुखको कार्यसम्पादन गर्छु : अर्जुननरसिंह केसी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १४:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले निर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त असीमित चाहना र आकांक्षालाई संसद् र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
  • केसीले गरिबी, रोग, भोक र कुशासनलाई साझा शत्रु भन्दै संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
  • उनले निष्पक्ष र पारदर्शीरुपले सभामुखको कार्यसम्पादन गर्ने र प्रत्येक सांसदको विशेषाधिकारको रक्षक बन्ने प्रतिबद्धता जनाए।

११ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले निर्वाचनमा जनताबाट व्यक्त असीमित चाहना र आकांक्षालाई संसद् र सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिए ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा पदबहालीपश्चात् प्रतिक्रिया दिँदै केसीले मुलुकको समग्र हितका पक्ष प्रतिपक्षलाई समेटेर गहन दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताए ।

‘हामी सबैको साझा शत्रु भनेको गरिबी, रोग, भोक र कुशासन हो, त्यसका लागि संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । विसं २०१५ पछि जनताबाट प्राप्त उत्साहसहितको असीमित जनादेश छ, त्यसलाई रक्षा गर्नु संसद र सरकारको कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘म निष्पक्ष र पारदर्शीरुपले सभामुखको कार्यसम्पादन गर्नेछु, प्रत्येक सभामुखको कुर्सीमा रहेपछि देशको संविधान, संसद्को नियमावली, संसदीय अभ्याससहितका आधारमा ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । म हरेक सांसदको विशेषाधिकारको रक्षकका रुपमा काम गर्नेछु ।’

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेका बेला ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखको हैसियतमा जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

