+
English edition

महिला भलिबलमा पुस्तान्तरण

२०८३ जेठ ६ गते १८:०३ २०८३ जेठ ६ गते १८:०३

रिखिराम जिसी

Shares

धेरैजसो सिनियर खेलाडी विदेश पलायन हुँदा युवा खेलाडीको काँधमा महिला भलिबलको जिम्मेवारी आइपुगेको छ ।

रिखिराम जिसी

Shares
महिला भलिबलमा पुस्तान्तरण

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली महिला भलिबल टोलीका धेरै सिनियर खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भएका छन् ।
  • नेपालले ६ नयाँ खेलाडी समेटेर काभा च्याम्पियनसिप खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ ।
  • प्रशिक्षक जगदीश भट्टले नयाँ खेलाडीले पुराना खेलाडीको अभाव महशुस नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै टिममा नयाँ र पुरानो खेलाडीको मिक्स रहेको बताए ।

६ जेठ, काठमाडौं । काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल भलिबल संघले घोषणा गरेको प्रारम्भिक सूचीमा परेकी पुनम चन्द अहिले अस्ट्रेलियामा छन् ।

केही दिन प्रशिक्षणमा सहभागी भएकी उनी बीचमै छाडेर पलायनको बाटो रोजिन् । महिला टोलीकै सफल कप्तान अरुणा शाही पनि केही महिनाअघि अस्ट्रेलिया हानिइन् । एक दशकभन्दा बढी समय राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेकी अरुणाले संघलाई कुनै जानकारी नदिई विदेश भासिइन् । अरुणा र पुनम मात्र होइन, धेरै नेपाली भलिबल खेलाडीको रोजाई अहिले अस्ट्रेलिया बन्न पुगेको छ ।

अरुणा, पुनमसहितका धेरै खेलाडी पलायन हुँदा भलिबल संघले टोलीमा रिफर्म गर्दै काभा च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ । टोलीमा ६ जना नयाँ खेलाडीले ‘इन्ट्री’ मारेका छन् ।

दुई वर्षअघि भारतलाई इतिहासमै पहिलोपटक हराउँदा टोलीमा रहेका अरुणा, पुनम, सरस्वती चौधरी, साफिया पुन, कविता भट्ट जस्ता खेलाडीहरू विदेश भासिएका छन् । स्पाइकर प्रतिभा माली पनि अस्ट्रेलियामै छन् ।

जसको फलस्वरुप भलिबल संघ नयाँ खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरविनै मैदानमा उतार्न बाध्य छ । सिनियर खेलाडीबिना कोर्ट उत्रिन थालेको टोलीमा अनुभवको कमी देखिने धेरैको आंशका छ । तर, कतिपयले भने महिला भलिबल पुस्तान्तरणको बाटोमा अघि बढेको बताउँछन् ।

सिनियर खेलाडी विदेश पलायन हुँदा युवा खेलाडीको काँधमा महिला भलिबलको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । टोलीको नेतृत्व गर्ने निरुता ठगुन्ना २८ वर्षकी भइन् । सिनियर खेलाडीको रूपमा रहेकी सलिना श्रेष्ठ पनि निरुताकै उमेरकी हुन् । अरु सबै त्योभन्दा कम उमेरका छन् ।

राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्वकप्तान विनिता बुढाथोकी यसलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया मान्छिन् । ‘यस्तो प्रत्रिया चलिराख्ने हो । पुराना जान्छन् । नयाँ आउछन् । टिम राम्रै हुन्छ । नयाँ पुरानो भन्दा पनि एक ब्याच, दुई ब्याच पुरानो मात्रै छन्’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू आत्मबल बलियो बनाएर खेले भनेपछि राम्रो हुन्छ । किनकि सबै नयाँ छन् । पुरानो सेटमा खेल्नेहरू थोरै मात्रै छन् ।’

आत्मबल बढाएर खेले नतिजा राम्रो आउने विनिताको विश्वास छ । उनी भन्छिन्, ‘नयाँ हुँदा आतिन्छन् कि हुटिङले असर गर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई । तर, हुटिङमा आत्मबल बढाएर खेलेभने धेरै राम्रो पनि हुन्छ ।’

७ वर्षपछि भट्टलाई अर्काे अवसर

सन् २०१९ मा पनि प्रशिक्षक भट्टले यसपटक जस्तै नयाँ ६ खेलाडीलाई टोलीमा समेटेर मैदानमा उतारेका थिए । तत्कालीन कप्तान विनिता बुढाथोकी, उपकप्तान मञ्जु गुरुङ सहित अनुभवी ६ खेलाडीलाई टिमबाट बाहिर राख्दै नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिए ।

त्यतिबेला प्रशिक्षक भट्टले आलोचना पनि खेपे । तर, उक्त टोलीे नतिजा पनि दियो । सोही वर्ष घरेलु मैदानमा भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला भलिबल टोलीले नेपाललाई ऐतिहासिक रजत पदक जित्न सफल भयो ।

त्यसबेला कप्तानी सम्हालेकी अरुणा अहिले विदेश पलायन भएकी छन् । उक्त समयमा निरुता ठगुन्ना, उषा भण्डारी र सलिना श्रेष्ठले डेब्यु गरेका थिए । त्यसबेला नयाँ खेलाडीको रुपमा समेटिएका उनीहरू यसपटक अनुभवी खेलाडीको रुपमा मैदानमा उत्रिदैछन् । निरुताले टोलीको नेतृत्व गर्दैछिन् । सिनियर खेलाडी विदेशीदा टिमको प्रदर्शनमा असर गर्छ भन्ने प्रश्नमा अनुभवी खेलाडी सलिना श्रेष्ठले भन्छिन्, ‘उहाँको कमी नहुनका लागि बैनीहरू खेलिराखेका छन् ।’

उमेर समूह र घरेलु भलिबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका युवा खेलाडी सलिना बुढा मगर र मिना सुनार, सेटर जसना महतो तथा मिडर ब्लकरहरू बसन्ती साउद, एलिशा मानन्धर र सुनिता खत्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रगती नाथ, शान्तिकला तामाङ, सुमित्रा रेग्मी, रिमा कुँवरले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेको भएपनि उनीहरूसँग पर्याप्त अनुभव छैन ।

टिम परिवर्तनबारे मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट भलिबलको स्तर उकास्न खेलाडी परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । नयाँ खेलाडीले पुराना खेलाडीको अभाव महशुस हुन नदिने भट्टको विश्वास छ ।

‘२०१८ को कुरा गर्ने हो भने धेरै खेलाडीलाई रिफर्म गरेका थियौं । त्यसपछि झण्डै ८ देखि १० वटा पदक छ । योभन्दा माथि लग्नका लागि पुरानोलाई रिप्लेस गर्नुनै छ नि’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण तपाईंले यति विश्वास गर्नुपर्‍यो कि पुरानो खेलाडीलाई रिप्लेस गर्ने, अभाव महशुस हुन नदिने खालको ट्यालेन्ट हामीसँग छ ।’

पुरानो र नयाँ खेलाडीको समिश्रणले नतिजा राम्रो आउने भट्टको विश्वास छ । ‘पुराना खेलाडीको अनुभव र नयाँ खेलाडीको उर्जालाई फिल्डमा देखाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ खेलाडीको जोश, जागर र पुराना खेलाडीको जुन अनुभव छ । त्यो दुईको समिश्रण नै टिमको प्रदर्शन हो जस्तो लाग्छ ।’

‘नयाँ र पुरानोको मिक्स’

टिम नयाँ पुरानोको मिक्स भएको कप्तान निरुता ठगुन्ना बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘टिम एकदमै राम्रो छ । पुरानो र नयाँको मिक्स छ । एकदमै राम्रो नयाँ बहिनीहरू आइराख्नुभएको छ । नयाँ र पुरानो मिक्स भएर खेल्दा अझ राम्रो हुन्छ ।’

स्पाइकर उषा भण्डारी टिम पहिलाभन्दा राम्रो भएको सुनाउँछिन् । ‘हामीले हाम्रो प्रदर्शनमा प्रेसर लिइराखेको छौं । नयाँ खेलाडीले दिदीहरू छ भनेर ढुक्क बसेका छैनन् । उनीहरूले पनि जिम्मेवारी लिएर हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यही भएर पहिला भन्दा राम्रो छ टिम’ उनी भन्छिन्, ‘अलिकति अनुभवको कमी हुन्छ होला । तर, सधैं अनुभवी भनेर मात्र हुँदैन । नयाँ पनि अवसर दिनुपर्छ ।’

नयाँ खेलाडी, छैन एक्सपोजर

 

जेठ ८ गतेबाट घरेलु मैदानमा सुरु हुने काभा महिला भलिबलमा च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले ६ नयाँ खेलाडीलाई समेट्दै टोलीको घोषणा गरेको छ ।

सिनियर खेलाडी विदेशिँदा नयाँ खेलाडी समेटेको भलिबल संघले प्रतियोगिताअघि कुनै एक्प्रोजर दिन सकेन । उक्त च्याम्पियनसिपका लागि चैत ५ गतेदेखि नेपाली टोलीले प्रशिक्षण गरेको हो । यो दुई महिनाको क्याम्पमा रहेका खेलाडीहरूले विचमा छुट्टछुट्टै टिमबाट दशौं पीएम कप एनभीए भलिबल लिग खेले । तर, उनीहरूले तयारीका लागि एउटै टोलीबाट अभ्यास खेल्ने अवसर पाएनन् ।

मुख्य प्रशिक्षक भट्ट प्रशिक्षणको समयमा कम्तीमा ४ वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नुपर्ने भएपनि त्यो अवसर खेलाडीहरूले नपाएको बताउँछन् । ‘यो २ महिनामा कम्तीमा ४ वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नुपर्ने थियो । जसले नयाँ खेलाडीलाई उत्साह जगाउथ्यो । अरु देशका खेलाडीहरूसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार हुन्थ्ये । त्यो कुरा पनि भएन’ उनी भन्छिन् ।

प्रशिक्षणमा सिकेका कुराहरू खेलमा देखाउने कप्तान निरुताको विश्वास छ । ‘जे जस्तो भए पनि हामीले आफ्नो बेस्ट दिने हो । जति हामीले सिकेको कुराहरू छ । जति कोचले हामीलाई ट्रेनिङमा सिकाउनुभएको छ । हरेक कुरा सोचर म्याचमा देखाउने छौं,’ उनी भन्छिन् ।

नेपाली महिला भलिबल नेपाली महिला भलिबल टिम पुस्तान्तरण भलिबलमा पुस्तान्तरण
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
राष्ट्रिय समाचार

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
छुटाउनुभयो कि?

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
राष्ट्रिय समाचार

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
छुटाउनुभयो कि?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
रिखिराम जिसी
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

स्काई क्रिकेटले सार्वजनिक गर्‍यो ‘नेपाल क्लाइम्बिङ क्रिकेट्स माउन्टेन’ डकुमेन्ट्री

स्काई क्रिकेटले सार्वजनिक गर्‍यो ‘नेपाल क्लाइम्बिङ क्रिकेट्स माउन्टेन’ डकुमेन्ट्री

महिला भलिबलमा पुस्तान्तरण

महिला भलिबलमा पुस्तान्तरण

फिफासँग लामिन यमालको अन्तर्वार्ता : विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्न चाहन्छु

फिफासँग लामिन यमालको अन्तर्वार्ता : विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्न चाहन्छु

नवौं एसियाली पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेम र आयशालाई रजत

नवौं एसियाली पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेम र आयशालाई रजत

यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम

यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम

लिग २ : स्कटल्यान्डलाई हराउँदै अमेरिका शीर्षस्थानमा फर्कियो

लिग २ : स्कटल्यान्डलाई हराउँदै अमेरिका शीर्षस्थानमा फर्कियो

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक