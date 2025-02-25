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केभिन डे ब्रुयन : बेल्जियमको खेल चलाउने जादुगर

२०८३ जेठ २० गते १२:४५ २०८३ जेठ २० गते १२:४५

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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केभिन डे ब्रुयन : बेल्जियमको खेल चलाउने जादुगर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चोटमुक्त हुँदै लयमा फर्किएका बेल्जियमका मिडफिल्डर केभिन डे ब्रुयन सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा टोलीका मुख्य खेलाडी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • म्यानचेस्टर सिटीमा ऐतिहासिक सफलता पाएका डे ब्रुयन १० वर्षको बसाइपछि गत वर्षको जुलाईमा नापोली क्लबमा आबद्ध भएका हुन् ।
  • बेल्जियमका लागि ११५ खेलमा ३६ गोल गरेका उनले सन् २०२४ को जुन महिनामा आफ्नो १००औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा गरेका थिए ।

२० जेठ, काठमाडौं । सहयात्रीका लागि सटिक पास निकाल्ने, टोलीको खेललाई लय दिने र आवश्यक पर्दा व्यक्तिगत कौशलबाट उत्कृष्ट गोल गर्ने क्षमता भएका केभिन डे ब्रुयन लामो समयदेखि क्लब र देश दुवैका लागि महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका छन् ।

मांसपेशीको चोटका कारण नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म मैदानबाहिर रहे पनि पूर्ण रूपमा फिट भएपछि उनले फेरि आफ्नो पुरानो लय समातेका छन् । त्यसैले फिफा विश्वकप २०२६ मा बेल्जियमका लागि उनी फेरि मुख्य खेलाडी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुरुवाती यात्रा र उपलब्धि

डे ब्रुयनले आफ्नो फुटबल यात्रा जेन्कको एकेडेमीबाट सुरु गरेका थिए। प्रतिभाका कारण उनले छिट्टै चेल्सीमा स्थान बनाए । तर स्टामफोर्ड ब्रिजमा उनले पर्याप्त अवसर पाएनन् । उनलाई जर्मन क्लब वेर्डर ब्रेमेनमा ऋणमा पठाइयो र पछि वोल्फ्सबर्गमा बिक्री गरियो ।

वोल्फ्सबर्गमै उनले आफ्नो वास्तविक क्षमता देखाए । त्यहाँको एकमात्र सिजनमै उनले युरोपका पाँच प्रमुख लिगमा सबैभन्दा धेरै असिस्ट गर्ने खेलाडी बने । त्यतिबेला उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी सेस फाब्रेगास र लियोनल मेस्सी थिए, जसले उनको स्तर स्पष्ट देखाउँछ ।

त्यसपछि सन् २०१६ मा उनी म्यान्चेस्टर सिटी पुगे र त्यहाँको यात्रा ऐतिहासिक बन्यो । सिटीमा उनले लगातार सफलता हासिल गरे । २०१७–१८ देखि २०२३–२४ सम्म सात सिजनमध्ये ६ पटक प्रिमियर लिग जिते ।

उनको करियरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भने २०२३ मा म्यानचेस्टर सिटीलाई पहिलो पटक युईएफए च्याम्पियन्स लिग जिताउन योगदान दिनु रह्यो । त्यस सफलताले क्लबलाई फिफा इन्टरकन्टिनेन्टल कपको विश्वस्तरीय उपाधितर्फ पनि डोर्‍यायो, यद्यपी चोटका कारण डे ब्रुयनले उक्त प्रतियोगिता खेल्न पाएनन् ।

सिटीमा १० वर्ष बिताएपछि उनी गत वर्ष जुलाईमा नापोली पुगे । त्यहाँ पनि उनले सुरुवातदेखि नै समर्थकहरूको मन जिते । तर अक्टोबरको अन्त्यतिर ह्यामस्ट्रिङको चोटका कारण फेरि केही समय मैदानबाहिर रहनुपर्‍यो ।

मार्चको सुरुवातमा फर्किएपछि उनले पुनः उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्नो पास, दृष्टि र खेल निर्माण गर्ने क्षमता अझै कायम रहेको प्रमाणित गरे । यसले एउटा पुरानो भनाइलाई फेरि सत्य साबित गर्‍यो- फिटनेस र फर्म अस्थायी हुन्छन्, तर स्तर सधैं स्थायी रहन्छ ।

बेल्जियमका लागि योगदान

डे ब्रुयनले सन् २०१० मा फिनल्यान्डविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमार्फत बेल्जियमबाट डेब्यु गरेका थिए । यद्यपी राष्ट्रिय टोलीमा स्थायी स्थान बनाउन उनलाई केही वर्ष लाग्यो । सन् २०१२ यता भने उनी बेल्जियम टोलीका अभिन्न सदस्य बनेका छन् ।

जुन २०२४ मा मोन्टेनेग्रोविरुद्धको युरो तयारी खेलमा उनले आफ्नो १००औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा गरेका थिए । त्यो विशेष अवसरमा उनले गोल गर्दै बेल्जियमलाई २–० को जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

बेल्जियमका पूर्व सहायक प्रशिक्षक समेत रहिसकेका थिएरी हेनरीले उनलाई उत्कृष्ट ‘फुटबलिङ ब्रेन’ भएको खेलाडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, केभिन डे ब्रुयनको फुटबल मस्तिष्क मैले देखेको सबैभन्दा उत्कृष्ट हो । उनी मैले देखेका सबैभन्दा बुद्धिमान खेलाडी हुन् । बेल्जियमसँग ६ वर्ष काम गर्दा प्रशिक्षणमै उनले खेलका बीचमा गर्ने केही कामहरू देखेर अचम्म लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ उनी पूर्णतावादी भएकाले झर्को पनि लाग्छ, तर उनी अद्भुत खेलाडी हुन्’ हेनरीले भनेका छन् ।

डे ब्रुयन म्यानचेस्टर सिटीका इतिहासकै सर्वाधिक असिस्ट गर्ने खेलाडी हुन् । उनले पूर्व टोलीसाथी डेभिड सिल्भाको १३६ असिस्टको कीर्तिमान पार गर्दै सिटीका लागि कुल १७७ असिस्ट गरेका छन् ।

यस्तै सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले भनेका छन्, ‘केभिन मेरो जीवनमा देखेका उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये एक हुन् । उनी सबै कुरा गर्न सक्छन्, बिल्कुल सबै कुरा ।’

बेल्जियमका लागि उनी ११५ खेल खेलिसकेका छन्, जसले उनलाई देशका सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीहरूको सूचीमा छैटौं स्थानमा राख्छ।

बेल्जियमका लागि उनले ३६ गोल गरेका छन्, जसमा एकतिहाइ गोल विश्वकप छनोट चरणमा आएका छन् ।

विश्वकप इतिहास

सन् २०१४ को विश्वकप डे ब्रुयनको पहिलो विश्वकप थियो । त्यतिबेला उनले बेल्जियमलाई क्वार्टरफाइनलसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

अल्जेरियाविरुद्धको पहिलो खेलमा उनले बराबरी गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए । अन्तिम १६ मा अमेरिकाविरुद्ध २–१ को अतिरिक्त समयको जितमा उनले एक गोल र एक असिस्ट दुवै गरे ।

रुस विश्वकप २०१८ मा पनि उनको प्रभाव उस्तै रह्यो । पानामाविरुद्धको पहिलो खेलमा गोलमा योगदान गरेपछि उनले क्वार्टरफाइनलमा ब्राजिलविरुद्ध शानदार गोल गरेका थिए, जसको मद्दतले बेल्जियम २–१ ले विजयी भयो ।

सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग १–० ले पराजित भए पनि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा उनले इडेन हाजार्डलाई उत्कृष्ट पास दिएका थिए, जसबाट बेल्जियमले इंग्ल्यान्डलाई २–० ले हरायो ।

तर कतार विश्वकप २०२२ भने बेल्जियमका लागि निराशाजनक रह्यो । पहिलो खेलमा क्यानडालाई १–० ले हराएपनि त्यसपछि मोरक्कोसँग २–० ले हार्‍यो र क्रोएसियासँग गोलरहित बराबरी खेल्यो । त्यससँगै टोली समूह चरणबाटै बाहिरियो ।

अब हुने विश्वकप खेल्ने क्रममा मध्य ३० को उमेरमा पुगे पनि डे ब्रुयन अझै पनि उच्च स्तरको प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् । अनुभवी खेलाडीका रूपमा उनी टोलीलाई प्रेरित गर्ने, खेलको लय मिलाउने र कठिन अवस्थामा जिम्मेवारी लिने खेलाडी हुन् ।

बेल्जियमले विश्वकप छनोट चरण अपराजित रहँदै पार गरेको थियो । टोलीले २९ गोल गर्‍यो भने केवल सात गोल मात्र बेहोर्‍यो ।

यस कारण बेल्जियम उत्तर अमेरिकामा हुने विश्वकपमा लामो यात्रा तय गर्ने आशामा छ । विशेषगरी डे ब्रुयन आफ्नो उत्कृष्ट लयमा रहेमा इजिप्ट, इरान र न्युजिल्यान्ड रहेको समूह पार गर्दै बेल्जियम उपाधि दाबेदार टोलीमध्ये एक बन्न सक्छ ।

बेल्जियमका समर्थकहरूको विश्वास छ कि, टोलीको खेल चलाउने जादुगर डे ब्रुयना फेरि एकपटक विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा चम्किनेछन् ।

केभिन डे ब्रुएना फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६ बेल्जियम फुटबल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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