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साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ :

बंगलादेश विरुद्ध नेपालको असली परिक्षा

२०८३ जेठ २० गते ११:२४ २०८३ जेठ २० गते ११:२४

गोविन्दराज नेपाल

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अहिलेसम्म भएको सात संस्करणमध्ये ६ पटक फाइनलमा पुगेर पराजित भएको नेपाली महिला टोली पछिल्लो दुई पटक बंगलादेशसँगै फाइनलमा पराजित भएको थियो । यसपटक नेपाल त्यो हारको बदला लिने लक्ष्यमा छ ।

गोविन्दराज नेपाल

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बंगलादेश विरुद्ध नेपालको असली परिक्षा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ को पहिलो सेमिफाइनलमा बुधबार नेपालले साविक विजेता बंगलादेशको सामना गर्ने भएको छ ।
  • नेपाली मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले मिडफिल्डर प्रीति राई टोलीमा आबद्ध भएसँगै खेलाडीहरूको मनोबल उच्च रहेको बताउनुभयो ।
  • नेपाल र बंगलादेशबीच भएका १३ खेलमध्ये नेपालले ६ खेल जितेको छ भने बंगलादेशले २ खेल मात्र जितेको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ को सेमिफाइनलमा साविक विजेता बंगलादेश विरुद्ध खेल्न गोवाको मैदानमा उत्रँदा नेपालको लक्ष्य स्पष्ट हुनेछ । एकातर्फ बंगलादेश विरुद्ध यसअघि दुई संस्करणको फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला लिने अर्कोतर्फ फाइनलमा स्थान बनाउने ।

समूह ए को विजेता बनेको नेपाल र समूह बी को उपविजेता बंगलादेशबीच पहिलो सेमिफाइनलमा बुधबार दिउँसो सवा ४ बजे गोवास्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा हुनेछ ।

तुलनात्मक रूपमा सहज समूहमा रहेको नेपालले भुटानलाई १-० र श्रीलंकालाई २-० ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो । नेपालले समूह चरणमा जम्मा ३ गोल मात्र गरेपनि क्लिनसिट भने राख्न सफल भएको छ ।

उता दुईपटकको साविक विजेता बंगलादेशको लागि भने यस पटक सेमिफाइनल पुग्दा पुरानो प्रदर्शन देखिएन । पहिलो खेलमै माल्दिभ्सलाई पराजित गरेपनि बंगलादेशको स्कोरलाइन ४-२ थियो ।

यस्तै दोस्रो खेलमा घरेलु टोली भारतसँग ३-० ले पराजित भएपछि साविक विजेता बंगलादेश समूह बी को उपविजेताको रुपमा सेमिफाइनल पुगेको हो । बंगलादेशले यस पटक दुवै खेलमा गोल बेहोरेको छ ।

अर्को सेमिफाइनल घरेलु टोली भारत र भुटानबीच हुनेछ । भारतका लागि भुटान सहज प्रतिद्वन्दी देखिएपनि अहिले सबैको नजर र नेपाल र बंगलादेशबीचकै पहिलो सेमिफाइनलमा हुनेछ ।

बंगलादेश यस साफ महिला च्याम्पियनसिपमा स्वभाविक लयमा देखिएको छैन । नेपालका मुख्य प्रशिक्षक नविन न्यौपानेले पनि बंगलादेशको पुरानो लय नदेखिएको तर टिम भने राम्रो रहेको बताए ।
प्रशिक्षक न्यौपानेले सेमिफाइनल जितेर फाइनल पुग्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

‘बंगलादेशलाई टफ फाइट दिन हामी तयार छौँ । प्रीति आएपछि टिमको मोरल उच्च छ । कम्बोडियाको र यहाको मौसम उस्तै भएकोले उसलाई खासै फरक पर्दैन, न्यौपानेले मंगलबार प्रशिक्षकपछि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘एउटा योजना बनाएको छौं र त्यो अनुसार खेल्छौं ।’

नेपालले अहिलेसम्म साफ महिला च्याम्पियनसिपमा ७ मध्ये ६ पटक फाइनल पुगेर पनि उपाधि जित्न सकेको छैन । नेपाललाई सधैं उपविजेताको ट्याग लागिरहन्छ । सुरुवाती पाँच संस्करणमध्ये एक मात्र फाइनल पुगे पनि उपविजेतामै सीमित भएको बंगलादेशले त्यसपछि पछिल्लो दुई संस्करणमा लगातार फाइनल खेल्दै उपाधि जित्यो । त्यो पनि नेपाललाई काठमाडौंमै हराएर ।

नेपालले पछिल्लो समय बंगलादेशलाई हराउन सकेको छैन र साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिमा पनि बंगलादेश नै बाधक बनेको थियो । त्यसैले यसपटक नेपाल त्यो दुवै फाइनल हारको बदला लिँदै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा छ । तर नियमित कप्तान तथा गोलमेसिन सावित्रा भण्डारी साम्बा र सविता राना मगर विनै गोवा पुगेको नेपालको लागि यो खेल असली परिक्षा हुनेछ ।

समूह चरणका दुई खेलमा भुटान र श्रीलंकालाई हराएर स्वभाविक रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको नेपालको लागि उपाधि होड कायमै राख्न पनि बंगलादेशको चुनौती पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्बोडियाको लिग खेलिरहेकी मिडफिल्डर प्रीति राईको आगमन भने नेपालका लागि राहत बन्न सक्छ । समूहको सुरुवाती दुई खेल गुमाएकी उनी दुई दिन अघि मात्रै गोवा पुगेकी थिइन् ।

‘प्रीति क्षमतावान् खेलाडी हो । उसले बल सप्लाइ गर्छ त्यो राम्रो छ । हामीले चान्स बनाएर त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । अर्गनाइज डिफेन्स भएर अट्याकमा जाँदा पाएको अवसर ग्र्याब गर्नुपर्छ’ प्रशिक्षक न्यौपानेले भने ।

नेपाल बंगलादेश हेड टु हेड

नेपाल र बंगलादेशबीच अहिलेसम्म १३ खेल भएकोमा नेपालले ६ खेल जितेको छ भने ५ खेल बराबरीमा सकिएको थियो । यस्तै दुई खेल मात्र बंगलादेशले जितेको छ र ती दुवै जित साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनल (२०२२, २०२४) मा थियो ।

नेपालले सन् २०२१ यता बंगलादेशलाई नियमित समयमा हराउन पनि सकेको छैन । २०२१ सेप्टेम्बरमा दशरथ रंगशालमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई २-१ ले पराजित गरेको थियो भने अर्को मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । त्यसपछि २०२२ को साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३-१ ले पराजित भयो ।

सन् २०२३ जुलाईमा ढाकामा भएको दुई मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा सकिएको थियो । तर विजेताको टुङ्गो लगाउन दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलपछि भएको पेनाल्टी सुटआउटमा भने नेपाल विजयी भएको थियो ।

त्यसपछि नेपालले २०२३ सेप्टेम्बरमा चीनको हान्झाउमा भएको १९औं एसियन गेम्समा बंगलादेशसँग १-१ को बराबरी खेलेको थियो । त्यसपछि २०२४ अक्टोरमा काठमाडौंमै भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल फेरि फाइनलमा बंगलादेशसँग २-१ ले पराजित भयो ।

साफ महिला च्याम्पियनसिप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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