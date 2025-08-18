+
तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा

२०८२ भदौ १७ गते १७:४८

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा

  • तारेका खानाहरूमा ट्रान्स फ्याट र उच्च क्यालोरीले मोटोपन, मुटुरोग र मधुमेहको जोखिम बढाउँछन्।
  • फ्राइड फूड्स छोड्दा अनावश्यक तौल घट्छ र मुटुको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ।
  • तारेका खानाहरू छोड्दा पाचन प्रणाली सुधारिन्छ र छाला स्वस्थ र चम्किलो हुन्छ।

पछिल्लो समय मानिसहरूले आफ्नो स्वादमा सम्झौता गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बजारमा विभिन्न स्वादिष्ट तारेका खानाहरूका स्टलहरू देख्दा आफूलाई रोक्न गाह्रो पर्छ । घरमा पनि पिरो, मसलेदार वा चटपटे खाने इच्छा हुँदा समोसा, पकौडा, चिप्स, फ्रेन्च फ्राइजजस्ता तारेका भुटेका खानाहरू नै रोजाइमा पर्छन् ।

यी फ्राइड फूड्स हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेका छन् । तर, यिनको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरू बारेमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले धेरै प्रमाणहरू दिएका छन् ।  उदाहरणका लागि, तारेका खानाहरूमा ट्रान्स फ्याट, स्याचुरेटेड फ्याट र उच्च क्यालोरी हुने हुँदा मोटोपन, मुटुरोग र मधुमेह जस्ता समस्या बढाउँछन् ।

यदि हामीले यी खानाहरूलाई आफ्नो खानपानबाट पूर्णरूपमा हटायौं भने शरीरमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउँछन्, जसले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सुधार्छ तथा छालालाई पनि स्वस्थ राख्छ ।

१. अनावश्यक तौल घट्छ

तारेका खानाहरूमा चिल्लोको मात्रा अत्यधिक हुन्छ, जसले शरीरमा अनावश्यक क्यालोरी जम्मा गर्छ र तौल बढाउँछ ।  यी खानाहरू उच्च क्यालोरी र ट्रान्स फ्याटले भरिएका हुन्छन्, जसले मोटोपनको जोखिम बढाउँछ ।  यदि नियमित रूपमा तारेका खानाहरू छोडियो भने क्यालोरीको सेवन घट्छ । शरीरले सञ्चित चिल्लोलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ । यसले गर्दा मोटोपनसँग सम्बन्धित अन्य समस्या जस्तै जोर्नी दुखाइ र थकान पनि कम हुन्छ ।

२. मुटुरोगको जोखिम कम

तारेका खानामा ट्रान्स फ्याट र स्याचुरेटेड फ्याट भरपूर हुन्छन्, जसले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ र राम्रो कोलेस्ट्रोल  घटाउँछ । यसले उच्च रक्तचाप, मोटोपन र मुटुरोगको जोखिम बढाउँछ ।  यदि फ्राइड फूड्स पूर्णरूपमा हटाइयो भने मुटुको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ, जसले हृदयघात, स्ट्रोक र मुटु फेलियरको खतरा घटाउँछ ।

३. अक्सिडेटिभ स्ट्रेसबाट राहत मिल्छ

तारेका/भुटेका खानाहरूले शरीरमा अस्वस्थ चिल्लो र अक्सिडेटिभ कम्पाउन्डहरू जम्मा गर्छन्, जसले कोशिकाहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ र तनाव बढाउँछ । यसले मधुमेह, क्यान्सर र बाथजस्ता रोगहरूको जोखिम बढाउँछ । तारेका खानाहरूले मोटोपन, हृदयरोग, टाइप २ मधुमेह र आन्द्राको समस्या निम्त्याउछ ।  जब यी खानाहरू छोडिन्छ तब शरीरका क्षति भएका कोषहरूको मर्मत प्रक्रिया राम्रो हुन्छ ।

४. पाचन प्रणालीमा सुधार

तारेका खानाहरू पचाउन गाह्रो हुन्छन्, जसले एसिडिटी, कब्जियत, ग्यास र आन्द्राको समस्या निम्त्याउछ । क्लिभल्याण्ड क्लिनिकका अनुसार, यी खानाहरूले रिफ्लक्स र सुन्निने समस्या बढाउँछ । तारेका खानाहरूले इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम वा एसिड रिफ्लक्स भएकाहरूलाई असुविधा दिन्छ ।  जब यस्ता खानाहरूबाट टाढा रहिन्छ तब पाचन प्रणाली राम्रोसँग काम गर्छ, पोषक तत्वहरू राम्रोसँग अवशोषित हुन्छन् र आन्द्राको ब्याक्टेरियाको सन्तुलन सुधारिन्छ । यसले गर्दा समग्र स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ, जस्तै फास्ट फूड छोड्दा मुड सुधारिन्छ ।

५. छाला स्वस्थ र चम्किलो हुने

धेरै तारेका खानाले छालामा डन्डिफोर, र्‍याश र तेलीय समस्या बढाउँछन् । साथै समयभन्दा पहिले बुढ्यौलीका लक्षणहरू देखाउँछन् । तारेको खाना छोड्दा छालाको प्राकृतिक चमक फर्किन्छ र उमेरका प्रभावहरू ढिलो देखा पर्छन् ।  यसले गर्दा आत्मविश्वास पनि बढ्छ ।

६. मधुमेहको जोखिम कम र लिपिड प्रोफाइलमा सुधार

तारेका खानाहरूमा असन्तृप्त र ट्रान्स फ्याट धेरै हुन्छ, जसले रक्त लिपिड स्तरलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ र मधुमेहको जोखिम बढाउँछ ।   तारेका खानाहरूले मुटुरोग, स्ट्रोक र समयभन्दा पहिले मृत्युको जोखिम बढाउँछ । जब यिनको सेवन कम गरिन्छ तब लिपिड प्रोफाइल सुधारिन्छ, रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रणमा रहन्छ र मधुमेहको खतरा घट्छ । तारेका खानाहरूको नियमित सेवनले दीर्घकालीन रोगहरू बढाउँछ, तर छोड्दा मुटुरोग र मधुमेहको जोखिम कम हुन्छ ।

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?

खाना र निद्राबीच के छ सम्बन्ध ?