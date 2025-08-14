News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मैथिली र्यापर डीके सागरलाई चर्चित भारतीय संगीतकर्मी योयो हनी सिंहले इन्स्टाग्राममा पछ्याएका छन्।
- डीके सागरले मैथिली हिपहप गीतका लागि वीरेन्द्र केशरीजस्ता कलाकारसँग सहकार्य गरेका छन्।
- उनको गीत 'जन चेतना' विदेशमा समेत चर्चा बटुलेको छ।
काठमाडौं । यादव सरकार स्टेज नामले चिनिने मैथिली र्यापर डीके सागरलाई चर्चित भारतीय संगीतकर्मी योयो हनी सिंहले इन्स्टाग्राममा पछ्याएका छन् ।
सागरले इन्स्टाग्रामबाट यसबारे जानकारी दिएका छन् । मैथिली हिपहप गीतको लागि परिचित डीके सागरलाई हनी सिंहले पछ्याएपछि उनले ध्यान खिचेका छन् ।
सागर मैथिली भाषामा आफ्नो र्याप संगीतको लागि परिचित छन् । उनले यसका लागि वीरेन्द्र केशरीजस्ता कलाकार र निर्मातासँग सहकार्य गरेका छन् ।
उनका संगीतले मधेसी समुदाय र नेपालको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई दर्शाउँछन् जसले नेपाली हिपहप दृश्यको विविधतामा थपेको छ ।
उनको पछिल्लो गीत ‘जन चेतना’ले विदेशमा समेत चर्चा बटुलेको छ । छुटकारा, फुटल नसिब र दिल लगता कहिँ उनका चर्चित गीत हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4