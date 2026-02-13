+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन

कविताहरूमा प्रयोगका नाउँमा जुन बाहिरी सजावट गरिन्छ, त्यो अर्थहीन छ। वनमा फुलेको वनफूल हो कविता ।

0Comments
Shares
कञ्चन कुमार बस्नेत कञ्चन कुमार बस्नेत
२०८२ फागुन २ गते ६:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कविता लेख्न आत्म-प्रतिवद्धताका साथ कागज अगाडि उभिँदा पनि दिमाग ढुङ्गा जस्तो हुन्छ र हृदयमा उम्रिँदैन भने लेखकले बताए।
  • कविता क्षणको अभिव्यक्ति भएकाले भावनाको तीव्रता अर्को क्षणमा हराउँछ र त्यसैले पलले डसेर घाइते मान्छेको कविता मनपर्छ लेखकले उल्लेख गरे।
  • आजकल धेरै मानिसले सजिलै कविता लेख्ने भए पनि वास्तविक कविता हराउँदै गएको र कवितामा निरन्तर ह्रास देखिएको लेखकले औंल्याए।

एउटा फुर्सदिलो क्षणमा फेद-टुप्पो यकीन खुट्याउन नसकिने ध्वनि गुनगुनाइरहेको हुन्छु । शब्दको नाडी पक्रिएर कविता बनिदिन्छ । फुर्मास बाँचिदिएको जिन्दगीका पलहरू स्मृतिको झ्यालबाट चिहाउँछन्। म बेचैनीले व्यग्र हुन्छु । त्यही व्यग्रता कविता भइदिन्छ । चैतका धूपहरूमा रूखका हाँगाहरूमा वसन्त कोपिलाउन लागेको देख्छु । त्यहीँ कविता फुलिदिन्छ । कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा-हिँड्दै पत्थरहरूमा ईश्वर खिपिरहेका हात र औजारहरू देख्छु, तिनै खिपाइहरूमा कविता बगेको देख्छु।

तर जब कलम समाएर ‘आज म कविता लेख्छु’ भन्ने आत्म-प्रतिवद्धताका साथ कागज अगाडि उभिन्छु, मेरो नरम दिमाग ढुङ्गा भइदिन्छ। अहँ, कतै मुटुमा उम्रिएझैँ हलचल गर्छ, तर उम्रिँदैन। जति कागजमा ओराल्ने प्रयत्न गर्छु, त्यति नै हठयोगीझैँ हृदयमै जमी बस्छ।

त्यसैले त कविता वा गीत लेख्नु गाह्रो काम हो । साहित्यका अन्य विधाहरू सहज हुन सक्लान्, तुलनात्मक रूपमा । आख्यान या गैर-आख्यान लेख्नुअघि लेखकहरू आफ्नो कथा तयार पार्छन् । संरचना, रूपरेखा अनि दिग्दर्शन बनाउँछन् । लेख्दा-लेख्दै कहिले कविझैँ कोमल हुन्छन्, कहिले विचारकझैँ तार्किक । परिश्रमको अन्तिम रूपबारे अधिकतर लेखक बेखबर हुन सक्छन् ।

तर कविता मान्छेको प्रयाससँग असम्बद्ध छ । कविता कसैको पठन र मिहिनेतको माहात्म्यसँग तदाकार सरोकार राख्नुपर्छ भनेर कहिल्यै मान्न तयार हुँदैन । ऊ त जुन हृदय शास्त्र-शुष्क-भावित प्रवृत्तिबाट स्वतन्त्र छ, उसकै दिमागमा फुरिदिन्छ । कहिलेकाहीँ नसोचेका, नपत्याएका औँलाहरूबाट कविता निस्किन्छन् । त्यतिबेला शास्त्र-शुष्क-भावितहरू ईर्ष्याभावले ग्रस्त हुन्छन् । तर कठै ! तिनीसँग त आफ्नो ईर्ष्यालाई पनि कवितामा ढाल्ने प्रतिभा हुँदैन ।

तर यसको अर्थ यो निकालिनु हुँदैन कि कविता लेखन-पठन र परिश्रमबाट असम्पृक्त हुन्छ । हो, सबैसँग कला र गला हुँदैन । अनि कला र गला नभएका अधिकांश मानिसहरू समालोचक बन्छन् । साहित्यको कित्ताकाट गर्छन्- फलानो शून्यवादी, ढिम्कानो रहस्यवादी । यद्यपि कलाकर्मीहरू भने आफ्ना यी गुण या वादहरूका बारेमा परिचित हुँदैनन् ।

कलाकारका लागि प्राथमिक स्रोत भनेकै व्यक्ति हुन्छ । यदि व्यक्तिमा कलाको उद्बीज छैन भने अनेकन प्रयासका बाबजुद पनि व्यक्ति कलाकार हुन सक्दैन । सजिलो भाषामा अध्ययन र अभ्यास भनेका बीजका लागि आवश्यक माटो, पोषण र प्रकाश प्रदान गर्नु हो । बीज नै नभएको हृदयमा अध्ययनले कुनै पनि कला जन्माउन सक्दैन । व्यक्तिको केवल बुद्धि तिखारिन सक्छ, आलोचकीय दृष्टिलाई मलजल गर्छ ।

जो जन्मँदै कवि हुन्छन्, उनीहरूले अध्ययनका बाबजुद पनि सुन्दर काव्य रच्न सक्छन् । तर अध्ययनले उनीहरूको काव्यबीजलाई अझ पोषण प्रदान गरेर फैलिन-झाँगिन मद्दत गर्छ । त्यसकारण अभिव्यक्तिको सम्प्रेषणीयतालाई गरिमा नघटाई साझा अनुभवमा ओराल्न अध्ययन-अभ्यासले सहयोग गर्छ ।

यी माथिका लामा गफहरू मार्फत भन्न खोजिएको कुरा के हो भने- कविता क्षणको अभिव्यक्ति हो । कथा स्थूल या सूक्ष्म जे हुन पायो, भावना जे हुन पायो, तर क्षणको अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ । भावनाको तीव्रता अर्को क्षणमा हराउँछ ।

त्यसकारण मलाई कवितामा राष्ट्र, अध्यात्म, प्रेमका उपदेश दिने कविताहरू भन्दा एउटा पलले डसेर घाइते भएको मान्छेको कविता मनपर्छ । राष्ट्र, अध्यात्म, प्रेमका सामान्यीकृत अवधारणा उतार्न सजिलो हुन्छ । गाह्रो त मानव जीवनका क्षणिक पल उतार्न हुन्छ ।

तर यति अप्ठ्यारो विधा आजकल भने निकै सजिलो भएझैँ जताततै कविता उम्रिरहेका छन् । घरैपिच्छे एउटा कवि जन्मिएका छन् । कविताको त यति आतङ्क भएको छ कि बाटोमा हिँड्दा-हिँड्दै कसैले झ्याप्प समातेर कविता सुनाइदेला भन्ने जगजगी बढेको छ।

कुनै पनि कुरा आम प्रयोगमा फसिसकेपछि, आम अवधारणामा उत्रिएपछि त्यसले आफ्नो अर्थवत्ता भने गुमाउँदो रहेछ । बिस्तारै त्यो चकलेटझैँ क्वाप्प खाइहाल्ने चिज हुँदो रहेछ । जसको जिन्दगी र अभिव्यक्तिमै काव्य छैन, त्यस्तो काव्य टड्कारै चिनिन्छ । तर समाजले निल्दै, पचाउँदै गएपछि काव्यिक चिन्तन हराएका हरफहरू पनि कविता बन्छन् । वास्तविक कविता भने ओझेलमै हराउँदो रहेछ ।

हरेक मानिस आदर्श खोज्छ । आदर्शको नक्कल उतार्छ । त्यही नक्कल कर्मबाट नै आगामी सिर्जनापथ कोरिन्छ । कस्ता कविहरू जन्मिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्नलाई ती जन्मिरहेका कविहरूका आदर्श को हुन् भनेर पनि प्रश्न गर्न जरुरी छ । हामीले पछ्याइरहेका आदर्शहरू नै कविताको नाममा कविताबाहेक अन्य लेखिरहेका छन् भने आदर्श फेर्न आवश्यक हुन जान्छ ।

पद्य कवितालाई सङ्गीत सुहाउँछ । पद्यको मिटर (लय) हुन्छ । गद्य कवितामा फेरि मिटर नहुने भन्ने कुरा होइन । तर गद्य कानका लागि भन्दा धेरै आँखाका लागि नजिक हुन्छ । त्यहाँ सङ्गीतले भन्दा पनि आँखाले टिप्ने शब्दहरूमा लुकेको रहस्यमयी चिन्तन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कविताहरूमा प्रयोगका नाउँमा जुन बाहिरी सजावट गरिन्छ, त्यो अर्थहीन छ। वनमा फुलेको वनफूल हो कविता । उसले आफ्नो सौन्दर्यका लागि आत्मश्लाघा या विज्ञापन गरिहिँड्दैन । कविहरू दिनप्रतिदिन बढिरहँदा कवितामा निरन्तर देखिरहेको ह्रासलाई पनि हामीले नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अब म यहाँ आदर्श कविहरूप्रति तितो पोख्न चाहन्न । तिनका अनुयायीहरूलाई पनि उल्ल्याएको भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न । केही हरफ कोरेर आफ्ना गाँठिएका औँला पड्काउँछु:

‘नाकका नासिका कोष लाटिएको बेला

फूलका साजी मुन्टाहरू भाँचेर

त्यसको सट्टा कागजको गुलाफ लिएर

मानिसहरू सुगन्धमा मुग्ध भएको

अभिनय गर्न सक्छन् ।

त्यतिबेला कविता लेख्दा टुक्रिएका हृदयले

कविता लेख्दा-लेख्दा गन्हाएका औँलाले

यी सबै फोहोरहरूलाई बढार्नुपर्छ ।’

सप्ताहान्त
कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन

कविता मरेको बेला कविताप्रेमीको गनगन
स्वर्ण समयका सरगमहरू

स्वर्ण समयका सरगमहरू
रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू

रोमान्टिक भावनाको कुशल प्रस्तुति : ब्ल्याकहोलमा गीतहरू
मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर

मरुभूमिबीच फुलेको रङ्गीन शहर
सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन

सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन
‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’

‘सी इज बेटर द्‌यान मेन !’
भुइँमान्छे

भुइँमान्छे
व्यक्ति एक : आयाम अनेक

व्यक्ति एक : आयाम अनेक
माया मात्र माया

माया मात्र माया
समयको अनिकाल !

समयको अनिकाल !
झन्डा बाँधेर देखाइने देशप्रेम

झन्डा बाँधेर देखाइने देशप्रेम
उसको समाधिस्थलमा बत्ती बालिदिनू !

उसको समाधिस्थलमा बत्ती बालिदिनू !
कवि कविता
लेखक
कञ्चन कुमार बस्नेत

लेखक साहित्यकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१४ जिल्लाको मतपत्र छाप्न बाँकी

१४ जिल्लाको मतपत्र छाप्न बाँकी
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
छैटौं कुन खमेर विश्व च्याम्पियनसिपमा सुष्मा र पुस्करलाई स्वर्ण

छैटौं कुन खमेर विश्व च्याम्पियनसिपमा सुष्मा र पुस्करलाई स्वर्ण
आयोजक महेन्द्र ज्योति र नाम्चे खुम्बु ल्होसार कपको फाइनलमा

आयोजक महेन्द्र ज्योति र नाम्चे खुम्बु ल्होसार कपको फाइनलमा
सहाराको आँट, हिमश्रीको साथ : आहा रारा गोल्डकपको अविचलित यात्रा

सहाराको आँट, हिमश्रीको साथ : आहा रारा गोल्डकपको अविचलित यात्रा
मलेसियाको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेक्युरिटी गार्डका पीडा सुन्छ कसले ?

मलेसियाको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेक्युरिटी गार्डका पीडा सुन्छ कसले ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित