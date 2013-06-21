आफ्नै गाडी चढ्छु, तलब पनि खान्नँ : सुधन गुरुङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोरखा-१ क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सुधन गुरुङले तलब नखाने र आफ्नै गाडी चढ्ने बताएका छन्।
- उनले मंगलबार पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीलाई 'म तलब खान्नँ नि । किन तलब खानु र ?' भने।
- सुधनले तलब नखाने कारण 'किन तलब खानु जरूरी छ र ? सक्षम छौँ' उल्लेख गरेका छन्।
३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसद सुधन गुरुङले तलब नखाने बताएका छन् । मंगलबार पार्टीले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले तलब नखाने र आफ्नै गाडी चढ्ने बताएका हुन् ।
यसअघिको उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर पत्रकारहरूले तलबको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
‘म तलब खान्नँ नि । किन तलब खानु र ? । नखाने, किन तलब खानु जरूरी छ र ? सक्षम छौँ’ उनले भने ।
सुधन गोरखा-१ बाट निर्वाचित भएका नयाँ सांसद हुन् ।
