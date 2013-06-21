‘बालेन लहर’लाई कांग्रेस आईसँग तुलना गर्दै शंकर पोखरेलले लेखे– लहर स्थायीत्व हुँदैन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते ११:५५

  • नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले चुनावी जितले दीर्घकालीन राजनीतिक सफलता सुनिश्चित नहुने बताएका छन्।
  • पोखरेलले भारतको सन् १९८४ को चुनावमा कांग्रेसको सफलतालाई उदाहरण दिँदै दीर्घकालीन सफलता संगठन र निरन्तर जनसमर्थनमा निर्भर रहने बताए।
  • नेपालमा पनि चुनावी लहरभन्दा जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता र संगठन सुदृढीकरण दीर्घकालीन सफलताको आधार भएको पोखरेलले उल्लेख गरे।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एकपटकको चुनावी जितले मात्रै दीर्घकालीन राजनीतिक सफलता सुनिश्चित नहुने टिप्पणी गरेका छन् । पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज सो धारणा सावर्जनिक गरेका हुन् ।

भारतको सन् १९८४ को आम चुनावको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला देखिएको ‘राजीव लहर’लाई अहिले नेपालमा देखिएको ‘बालेन लहर’सँग तुलना गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘चुनावी लहर वा एकपटकको ठूलो जितले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन ।’

पोखरेलका सन् १९८४ मा भारतको लोक सभामा राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस (आई) ले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा कांग्रेस क्रमश: कमजोर बन्दै गएको र भाजपा विस्तारै सशक्त बन्दै अघि बढेको पोखरेलको विश्लेषण छ । अहिले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपा लगातार तेस्रो कार्यकालसम्म सरकारमा पुगेको उदाहरण दिँदै उनले दीर्घकालीन सफलता संगठन, कार्यक्षमता र निरन्तर जनसमर्थनमा निर्भर रहने बताएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि चुनावी ‘लहर’ मात्र निर्णायक नहुने उल्लेख गर्दै पोखरेलले लेखेका छन्, ‘जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता, संगठनको सुदृढीकरण, र निरन्तर जनसमर्थन कायम राख्ने रणनीति नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हुन् ।’

उनले यो शिक्षा जित्ने र हार्ने दुवै पक्षका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई पोखरेलको ब्रिफिङ- अराजकताको जगमा नयाँ शक्ति उदाए

प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई पोखरेलको ब्रिफिङ- अराजकताको जगमा नयाँ शक्ति उदाए
शंकर पोखरेलको चुनाव खर्च १७ लाख ५० हजार

शंकर पोखरेलको चुनाव खर्च १७ लाख ५० हजार
शंकर पोखरेललाई उषाकिरणले भनिन्– राजीनामा लेखेर स्टाटस लेख्नु पर्थ्यो कमरेड

शंकर पोखरेललाई उषाकिरणले भनिन्– राजीनामा लेखेर स्टाटस लेख्नु पर्थ्यो कमरेड
पराजय स्विकार्दै शंकर पाेखरेलले भने- ‘परिवर्तनको लहरका सामु हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन’

पराजय स्विकार्दै शंकर पाेखरेलले भने- ‘परिवर्तनको लहरका सामु हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन’
दाङ-२ : शंकर पोखरेलभन्दा दोब्बर मतले विपिन आचार्य अगाडि

दाङ-२ : शंकर पोखरेलभन्दा दोब्बर मतले विपिन आचार्य अगाडि
लोकप्रियतावाद र अराजकतावाद राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनौती : शंकर पोखरेल

लोकप्रियतावाद र अराजकतावाद राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनौती : शंकर पोखरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

