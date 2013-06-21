+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भेरी करिडोर : लासीक्याप-सिसौल सडकखण्ड निर्माणका लागि उच्चस्तरीय छलफल

चैत १ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सडकखण्डको ३३ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १४:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सरकारले डोल्पाको लासीक्याप–सिसौल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।
  • भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उक्त सडकखण्ड निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।
  • भेरी कोरिडोरले भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्ने रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्व राख्छ।

६ चैत, डोल्पा । भेरी करिडोरअन्तर्गत डोल्पाको लासीक्याप–सिसौल सडकखण्ड निर्माणका लागि पहिलो पटक उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ।

चैत १ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सडकखण्डको ३३ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयपछि पहिलो पटक शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निर्माण प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय छलफल गरिएको डोल्पाका नवनिर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

उनले छलफलमा उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य कसरी सुरु गर्ने र कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

करिडोरको उक्त सडक खण्डमा अत्यन्तै भिरालो र कडा चट्टान भएको भूभागमा पर्छ । कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सडकको मापदण्डअनुसार ट्रयाक खोल्न कठिन भएकाले सो काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो ।

भेरी कोरिडोर सडक खण्ड बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको दुनै, धो र तिन्जे पार गरेर तिब्बतको सीमासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यो सडकलाई नेपाली भूमि हुँदै भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक समेत मानिएको छ ।

चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय सडक भएकाले यो कोरिडोरलाई रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

२०७५ मङ्सिर ४ गते डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म ट्रयाक खोलेर भेरी कोरिडोरको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो । तर उद्‌घाटन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन ।

भेरी कोरिडोर आयोजना कार्यालय जाजरकोटका अनुसार सुर्खेतको छिन्चुदेखि डोल्पाको मोरिम्लासम्म करिब ३ सय १७ किलोमिटर सडक पर्छ । यसमध्ये छिन्चुदेखि जाजरकोटको सदरमुकाम हुँदै तल्लुबगरसम्म सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । सो खण्डमा केही ठाउँमा पक्की पुल निर्माणको चरणमा छ ।

यस्तै कोरिडोरको तल्लुबगरदेखि त्रिपुराकोटसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको र पक्की पुलसमेत निर्माणको चरणमा रहेको कोरिडोरले जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईं, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, मन्त्रालयका उच्चतहका अधिकारीहरू र प्रतिनिधिसभा सदस्य बुढाको उपस्थिति रहेको थियो।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
भेरी करिडोर सडक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगनको राजीनामाबारे केसी- बदल्छु भनेर हिंडेको क्याप्टेनले बीचमै छाड्न मिल्दैन

गगनको राजीनामाबारे केसी- बदल्छु भनेर हिंडेको क्याप्टेनले बीचमै छाड्न मिल्दैन
कांग्रेस बैठकमा लिखित रूपमा दुई वटा प्रस्ताव पेश (प्रस्ताव पत्रसहित) 

कांग्रेस बैठकमा लिखित रूपमा दुई वटा प्रस्ताव पेश (प्रस्ताव पत्रसहित) 
अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्त : न्यायाधीश थापा

अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्त : न्यायाधीश थापा
कानुन व्यवसायीले अन्य आर्थिक उपार्जनबारे पनि सोचौं : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

कानुन व्यवसायीले अन्य आर्थिक उपार्जनबारे पनि सोचौं : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
बारको चेतावनी– दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं

बारको चेतावनी– दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं
लुम्बिनीका जिल्लामा दिउँसै अँध्यारो

लुम्बिनीका जिल्लामा दिउँसै अँध्यारो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित