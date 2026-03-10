ठूलो परिणामको लागूऔषधसहित कास्कीमा एक जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ६ चैतमा १९ वर्षीय आयुष तामाङलाई ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको छ।
- उनको साथबाट २ हजार ४ सय ३२ एम्पुल लागूऔषध र ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको छ।
- तामाङले लागूऔषधको सेट बनाएर प्रतिसेट २ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको खुलेको छ र अनुसन्धान जारी छ।
६ चैत, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका २९ सैनिक बस्ती बस्ने १९ वर्षीय आयुष तामाङ रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवा तथा लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो पोखराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत बुधबार बेलुकी साढे ५ बजे तामाङलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनको साथबाट लागुऔषध डाइजापाम १ हजार ७ सय २१ एम्पुल, फेनेरागन ३ सय ३४ एम्पुल, ब्रुफिनुर्फिन ३ सय ७७ एम्पुल गरी कुल २ हजार ४ सय ३२ एम्पुल, २ थान मोबाइल र नगद ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ बरामद गरिएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पक्राउ परेका तामाङले डाइजापाम, फेनेरागन र ब्रुफिनुर्फिनको १/१ एम्पुलको सेट बनाएर प्रतिसेटलाई २ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए ।
पक्राउ परेका उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतबाट लागुऔषध सम्बन्धि मुद्दामा ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको डीएसपी बस्नेतले बताए ।
