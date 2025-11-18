नेविसंघ सिनेट बैठकको निर्णय- कांग्रेसको भ्रातृ संगठनका रूपमा नरहने, बीपी सिद्धान्त मान्ने

नेविसंघ सिनेट बैठकको निर्णय- कांग्रेसको भ्रातृ संगठनका रूपमा नरहने, बीपी सिद्धान्त मान्ने

२०८२ चैत ६ गते २१:५२

६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले संगठनको कार्यगत स्वयत्तताका लागि अब पार्टीको भ्रातृ संगठन नरहने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको नेविसंघको सिनेट बैठकले संगठनलाई स्वचालित बनाउने भन्दै अब उप्रान्त पार्टीको भ्रातृ संगठन नरहने निर्णय गरेको हो ।

‘नेविसंघले खोजेको कार्यगत स्वयत्तता हो । पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहँदा हरेक निर्णय पार्टीको निर्देशनमा गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । जसले विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमा हामी प्रभावकारी हुन नसक्ने भयौँ,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘यसैले नेविसंघको अधिकार सम्पन्न सिनेट बैठकबाट हामी यो निर्णयमा पुगेका छौँ ।’

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नरहने भन्नुको अर्थ पार्टी र आस्था नै छाडेको भन्ने नहुने प्रवक्ता सेजुवालले बताए । ‘हामी कांग्रेसभन्दा पर हुन्नौँ । पार्टीकै मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्छौँ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नै हाम्रो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहन्छ,’ उनले भने ।

नेविसंघ पार्टीको भ्रातृ संगठन रहँदा विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्दा उठाउन नसकेको, आफै व्यवस्थित र स्वचालित संगठन हुन नसकेको गुनासो नेविसंघका पदाधिकारीहरूको छ ।

‘कतिसम्म भने हाम्रो अधिवेशन स्वचालित नै हुन सकेन । समिति आउन पनि पार्टीको सभापति र कार्यसम्पादन समितिको निर्णय चाहिने, उहाँहरूले चाहे, गठन र विघटन हुने । विधान संशोधन चाहे पार्टीलाई पर्खिनुपर्ने । यसले नेविसंघ प्रभावकारी हुन नसकेको हाम्रो समीक्षा रह्यो,’ प्रवक्ता सेजुवालले भने ।

यस्तै कांग्रेस सरकारमा रहँदा हुने गलत निर्णय र अकर्मण्यताको भारी पनि नेविसंघले बोक्नुपर्दा संगठनको साखमा पनि क्षति पुगिरहेको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचार पार्टीका नेताले गर्ने, त्यसको भारी नेविसंघले बोक्नुपर्ने । विरोधमा समेत बोल्न नपाइने । त्यसले हामीले गरेका कैयौँ राम्रा काम पनि ओझेलमा परे,’ सेजुवालले भने, ‘अब नेविसंघले विद्यार्थी र देशका मुद्दा उठाउँदा निर्धक्क उठाउन पाइयोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

संगठनको स्वयत्तता नहुँदा समयमै महाधिवेशन गर्न पनि कठिन भएको अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘हामीले गतिशील संगठन बनाउन चाहेपनि पार्टीको निर्देशनबेगर केही गर्नै नसकिने अवस्था स्वयत्तता नभएर हो । बाहिरबाट हेर्दा हामीले अधिवेशन गर्न नचाहे जस्तो देखिने, भित्र पार्टीलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका बुझाउँदा पारित नगरीदिने, विधान संशोधन नगरीदिने अवस्था रह्यो । त्यसैले स्वयत्तताकै लागि यो निर्णय गरेका हौँ ।’

नेविसंघ विद्यार्थी राजनीतिको विरासत बोकेको संगठन भएकाले यसले मौलिक रूपमै काम गर्न पाउनुपर्ने पदाधिकारीहरूको जोड छ । ‘पञ्चायतकालमा पार्टी प्रतिबन्धित हुँदा पनि नेविसंघ सक्रिय थियो । त्यो बेला नेविसंघले गरेका राम्रा कामकै जगमा लोकतन्त्र आएको हो,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हो त्यस्तै आन्दोलनका रूपमा अब नेविसंघ अगाडि बढ्छ ।’

नेविसंघ नेविसंघ सिनेट बैठक बीपी सिद्धान्त
नेविसंघको चेतावनी- विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर आगोको गोलामा हात नहाल्नू

नेविसंघको चेतावनी- विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर आगोको गोलामा हात नहाल्नू
नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन वैशाख २० र २१ मा गर्ने प्रस्ताव

नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन वैशाख २० र २१ मा गर्ने प्रस्ताव
नेविसंघले बोलायो सिनेट बैठक, चैत ६ गते काठमाडौंमा बस्ने

नेविसंघले बोलायो सिनेट बैठक, चैत ६ गते काठमाडौंमा बस्ने
नेविसंघ कार्यवाहक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सञ्जिव खड्कालाई

नेविसंघ कार्यवाहक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सञ्जिव खड्कालाई
नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने- बस्नेतमाथि रातो मसी छ्याप्नेलाई कारबाही हुन्छ

नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने- बस्नेतमाथि रातो मसी छ्याप्नेलाई कारबाही हुन्छ
महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी

महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

