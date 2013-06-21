भारतको सबैभन्दा पुरानो समाचार एजेन्सी यूएनआईको कार्यालय ‘सिल’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १०:४७

७ चैत, काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो ।

यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त भइसकेको छ, तत्काल स्थान खाली गर्नू भने । उनीहरू हाम्रो न्युज रूम (समाचार कक्ष) मा परे… र जबरजस्ती हामीहरूलाई तानेर बाहिर निकाले ।’

यूएनआईले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्टका माध्यबाट आफ्नो कार्यालय ‘सिल’ गरिएको जानकारी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कयौं भिडियोहरू पनि आएका छन् । जसमा यूएनआई परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी देखिन्छन् । उनीहरूले भिडियोमा पत्रकार–कर्मचारीहरूलाई कार्यालय खाली गर्न भनिरहेको सुनिन्छ ।

यूएनआईले ‘एक्स’ मा लेखेको छ, ‘देशको सबैभन्दा पुरानी र सबैभन्दा सम्मानित समाचार एजेन्सीहरूमध्ये एक युनाइटेड न्युज अफ इन्डियाको कार्यालय ‘सिल’ गरिँदा प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।’

यूएनआईले आफ्ना कर्मचारीहरू जबरजस्ती बाहिर निकालेर कार्यालय खाली गरेको, उनीहरूलाई निजी सामानसमेत लग्न नदिएको आरोप लगाएको छ । कार्यालय खाली गराउने क्रममा कर्मचारीहरू माथि दुव्र्यवहार पनि गरिएको यूएनआईले बताएको छ ।

यूएनआईले आफ्नो पोस्टमा एक भिडियो पनि ‘शेयर’ (साझा) गरेको छ । जसमा उसको कार्यालयमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी देखिन्छन् भने कर्मचारीहरू आफूहरूमाथि धक्कामुक्मी भइरहेको बताइरहेका देखिन्छन् ।

अंग्रेजी अखबार ‘द स्टेट्समेन’ ले ‘एक्स’ पोस्ट गर्दै भनेको छ, ‘भारतमा मिडियाको स्वन्त्रतामाथि एक अभूतपूर्व अत्याचार र हमलाका रूपमा देशको सबैभन्दा पुरानो समाचार एजेन्सी यूएनआईको रफी मार्गस्थित कार्यालयमा पुलिस बलले साच्चै हमला गरेको छ । कर्मचारीलाई आफ्ना सामान समेट्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने समय पनि दिइएन ।’

सम्बन्धित खबर

कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै रक्षा बमले सोधिन्- मेरो हातमा रगत लागेको छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै रक्षा बमले सोधिन्- मेरो हातमा रगत लागेको छ ?
पहिरोले बुटवल-पाल्पा सडक अवरुद्ध

पहिरोले बुटवल-पाल्पा सडक अवरुद्ध
आयरल्यान्डले नेपालमा आएर शृंखला खेल्ने, क्यानसँग पाँच वर्षे साझेदारी

आयरल्यान्डले नेपालमा आएर शृंखला खेल्ने, क्यानसँग पाँच वर्षे साझेदारी
कास्मिरी मस्जिदमा ईद उल फित्रको उल्लास (तस्वीरहरू)

कास्मिरी मस्जिदमा ईद उल फित्रको उल्लास (तस्वीरहरू)
खोटाङ हेलिकोप्टर दुर्घटना : 'हेलिकोप्टर उचालेर च्यापिएका मान्छे निकाल्यौं'

खोटाङ हेलिकोप्टर दुर्घटना : ‘हेलिकोप्टर उचालेर च्यापिएका मान्छे निकाल्यौं’
राजा महेन्द्र, मेयो क्लिनिक, मिनेसोटा र ६ दशकदेखिको अटूट सम्बन्ध

राजा महेन्द्र, मेयो क्लिनिक, मिनेसोटा र ६ दशकदेखिको अटूट सम्बन्ध

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित