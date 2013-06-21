कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १४:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • युवाहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर जेनजी शहीद र घाइतेहरूलाई अन्याय गर्न नपाइने बताएका छन्।
  • उनीहरूले भाद्र २३ र २४ का घटनामा दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

७ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

घाइते जेनजी नेपाल, राष्ट्रिय जेनजी जनएकता अभियान लगाएतका युवाहरूको समूहले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको आशंका गर्दै शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलन खोलामा प्रतिवेदन बन्द झोलामा, कुन भ्रष्टलाई बेचिस? कार्की आयोगको प्रतिवेदन, कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर, जेनजीहरू नारामा आमा उता रारामा लगाएत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर जेनजी शहीद र घाइतेहरूलाई अन्याय गर्न नपाइने उनीहरूले जनाएका छन् । साथै युवाहरूले जेनजी आन्दोलनको ढाडमा टेकेर नेताहरू सांसद बनेपनि जेनजी आन्दोलनको उदेश्य अझै पुरा हुन नसकेको जनाएका छन् ।

उनीहरूले सरकारी संरचना जलाउने र प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने जेनजी आफुहरू नभएको भन्दै भाद्र २३ र २४ का घटनामा दोषि देखिएकालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि अझै सार्वजनिक हुन नसकेपछि युवाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

माइतीघरमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

मिटरब्याज पीडकलाई कारबाही माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

इरानमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लागेसँगै चर्कियो प्रदर्शन

सामूहिक गिरफ्तारी दिने भन्दै गएको ढुंगाना समूहलाई प्रहरीले रोक्यो

बंगलादेशमा भएको युवकको हत्याविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन

राजासहितको नयाँ समझदारी निर्माणका लागि दबाब दिन राप्रपाको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

