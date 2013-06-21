हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार

सडक अवरुद्ध हुँदा ७ वटा बस, एक जिप र करिब १० मोटरसाइकल सोही क्षेत्रमा अड्किएका थिए ।

बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ चैत ७ गते १८:३६

७ चैत, रुकुमपूर्व । बागलुङ-रुकुमपूर्व सिमानामा पर्ने पातिहाल्ना क्षेत्रमा परेको हिमपातका कारण अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गरिएको छ । शुक्रबार दिउँसोदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका-१ को पातिहाल्ना क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । सडक अवरुद्ध हुँदा ७ वटा बस, एक जिप र करिब १० मोटरसाइकल सोही क्षेत्रमा अड्किएका थिए ।

जसका कारण यात्रुहरू चिसो र भोकसँग जुध्दै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका थिए । उनीहरूलाई भूमे गाउँपालिकाबाट डोजर पठाएर उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको उपाध्यक्ष सविना बुढाले जानकारी दिइन् ।

यस्तै सडक खुलाउने प्रयास पनि भइरहेको उनले बताइन् ।  ‘हाम्रो डोजरले बाटो सहज बनाएर यात्रुको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको छ । सडक पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

अलपत्र यात्रु हिमपात
अलख पाण्डे : कलेज छाडेका युवक यो वर्षको नयाँ अर्बपति

‘प्रतिपक्षले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन’

ध्यानको मौन प्रगति: के हामीले धेरै छिटो नतिजा खोजिरहेका छौं?

पाल्पामा सबैभन्दा बढी पानी, मौसममा क्रमिक सुधार

सुरक्षा लापरबाहीको छानबिनमा सशस्त्रका गुल्मपतिसहितका कर्मचारी तानिए  

बालेन सरकारमा मेरो गोपनीयता : कति सुरक्षित छ वैयक्तिक विवरण ?

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

